Rockfotografen stiller ut i Oslo

Oslo

Han blir ofte kalt «The man who shot the seventies» og står bak ikoniske bilder av legender som Queen, Syd Barrett, Lou Reed, The Sex Pistols, The Ramones og Blondie.

David Bowie

Ikke minst er briten Mick Rock mannen bak de mest kjente Ziggy Stardust-bildene av David Bowie. Han var en stund ansatt som Bowies faste fotograf.

– Moten har alltid rappet ting fra rocken, forklarer Dagsavisens motejournalist Sissel Hoffengh.

Mick Rock sine bilder blir å se på Nasjonalmuseets Mellomstasjonene under mote- og kunstfestivalen Uncontaminated på Aker Brygge denne helgen.

– Rockefotografer har vært en viktig inspirasjonskilde for designere og stylister. Hvor mange motereportasjer har ikke brukt David Bowies Ziggy Stardust som inspirasjon? undrer Hoffengh.

Mick Rock sto også bak det ikoniske platecoveret «Queen II».

Talks

Festivalen har paneldebatter, utstillinger, visninger, film og klubbkvelder fredag og lørdag. Det er bare å ta en tur til festivalteltet på Bryggetorget eller Mellomstasjonen.

Blant dem som deltar finner vi Roger Ballen, Pierre-Ange Carlotti, Richard Dumas, Ullrikke Falch, Sindre Braathen, Anette Moi, Pål Laukli og en rekke andre.