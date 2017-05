Rocka pinupskole på Grünerløkka

Oslo

12 jenter rundt bordet, alle med hvert sitt speil. Duften av hårlakk og parfyme ligger tungt i lokalet. Makeupprodukter, løsvipper, pudderkvaster og hårspenner flyter over langbordet som er dekket med en leopardskinnsmønstret duk. Og det sukkes og stønnes mens jentene forsøker å sette opp håret i kunstferdige frisyrer à la de man ser på filmer fra førti- og femtitallet. Blir det for strevsomt kan de søke trøst i bugnende godteskåler og champagneglass. Velkommen til Miss Rockabully’s Beauty School – workshoppen for deg som ønsker å perfeksjonere deg i vintage-styling.

– Ja, man må ha det gøy når man skal lære noe nytt, sier Miss Rockabully, alias Tonje Røsnæs, som må være det nærmeste man kan komme en Dita von Teese-dobbeltgjenger i Norge.

Motpol til motemas

Workshoppene holdes i Lise Karlsens klesbutikk Manillusion, som med sitt utvalg av kjoler og tilbehør i femtitallsstil troner som en gedigen motpol til moderne merkevarer og motebransjens evige jag etter det siste nye. Her er man ikke moteslave eller «fashionista» – men «passionista», det vil si lidenskapelig opptatt av vintage men med personlig stil. I løpet av en kurskveld hos Miss Rockabully’s blir deltakerne drillet i å lage 2–3 forskjellige frisyrer og å legge en tidsriktig makeup. For Agneta Soleim (39) fra Oslo er dette nettopp hva hun trenger for å kunne føle seg fin til årets sommerfester.

– Jeg liker førti- og femtitalls feminine look og har et par kjoler i den stilen. Og jeg har alltid hatt lyst til å kunne klinke til og lage en flott frisyre som står i stil når jeg sjal være litt ekstra fin, men jeg har aldri helt fått det til, sier hun og fester ett par store blomster til en frisyre som kalles «victory roll».

Internasjonal trend

Den som vil bli flink i vintage styling må belage seg på stor egeninnsats. Tonje Røsnæs er utdannet hudpleier og regnskapsfører, og i mange år drev hun sin egen lille klesbutikk – Lolita’s – på Majorstua. Hun har også jobbet som både makeupartist og stylist, med «bli ny»-reportasjer for norske magasiner. men som vintagestylist er hun selvlært. Denne typen workshops er blitt en populær internasjonal trend, som blir spredt på sosiale medier, blant annet av den berømte hårstylisten Miss Victory Violet, alias Ella Webster, fra New Zealand. Webster har gjort karriere av å reise rundt og lære folk å lage vintage-frisyrer, og to ganger har hun gjestet Tonjes akademi. Dagsavisen traff Ella Webster da hun gjestet Oslo i vinter og hun har lovt å komme tilbake til Oslo og Miss Rockabully’s Beauty School dersom interessen er stor.

– New Zealand og Norge har mye til felles. Når du kommer fra et lite land har du ikke det samme utvalget av vintage-butikker som de har i Amerika. I New Zealand hadde vi ikke de motehusene og stormagasinene som Amerika hadde på førti- og femtitallet, folk sydde ofte sin egne moteklær og lærte seg stylingteknikker selv. Det var heller ikke det samme motenivået som i USA og England. Og jeg har hørt at det var omtrent det samme her, sier Ella Webster.

Personlig

– Det som er så fint med denne stilen at det ikke finnes noe riktig eller galt. Alt handler om egne preferanser og du kan justere etter hva du synes du er finest med selv, sier Tonje, og forteller historien bak de forskjellige frisyrene mens hun demonstrerer teknikker på modellen, som for anledningen er datteren Philippa.

– Victory roll for eksempel, er en frisyre som ble populær under annen verdenskrig blant kvinnene som jobbet på fabrikkene mens mennene var i felt, sier Røsnæs og Lise Karlsen skjenker mer champagne til de hardtarbeidende pinup’ene rundt bordet. For Agneta Solheim og de andre deltakerne er kveldens kurs mission completed.

– jeg tror mange synes det er befriende med en stil som er så elegant og gjennomført, men også så personlig. Du trenger jo ikke gå all out og se ut som du kommer rett fra femtitallet, du kan plukke det du liker, kanskje er bare en blomst i håret nok. Og litt rød leppestift. Det er ingen regler, sier Lise Karlsen.