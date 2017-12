Oslo

– Jeg ser fram til å bli være Oslos byråd for eldre-, helse og arbeid, sier Tone Tellevik Dahl.

Tellevik Dahls gamle stilling som oppvekst- og kunnskapsbyråd har Inga Marte Thorkildsen tatt over.

Skifte

Mindre enn et døgn etter at hun overtok Thorkildsens tidligere kontor er det fortsatt mye praktisk arbeid som gjenstår.

Som å få ting på plass i hyller og skap.

– Og ikke minst få PC’n til å virke, sier hun, mens kommunens IT-mann fikser jobben med å få mus, tastatur og skjerm til å snakke samme språk.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) gjorde flere bytter i byrådet denne uka. Tellevik Dahl og Thorkildsen byttet byrådsavdeling, mens Geir Lippestad (Ap) ga seg som byråd for næring- og eierskap.

– Hvem er det som ønsket et skifte?

– Det er en byrådsleders privilegium å bruke ressursene der han ønsker det, sier Tone Tellevik Dahl til Dagsavisen om skiftet.

På en måte har Tone Tellevik Dahl kommet hjem.

– Det overveldende å bytte avdeling, og ta over en største byrådsavdelingen som har ansvaret for halve budsjettet til Oslo kommune. Samtidig er det vemodig å forlate barnehagen og skolen i Oslo, som jeg har jobbet intenst for i over to år. Men det er en fantastisk tillitserklæring jeg har fått, sier hun.

– Før jeg var byråd, var jeg leder av helse- og sosialkomiteen i bystyret og leder for bydelsutvalget i Sagene, sier hun.

Noe store programerklæringer har ikke den nye byråden for eldre, helse og arbeid.

– Jeg kommer til dekket bord etter Inga Marte Thorkildsen og min jobb blir å fortsette gjennomføringen av løftene våre fra byrådserklæringen, sier hun.

Eldre

For Tellevik Dahl er det viktig at eldretjenestene skal være på de eldres premisser, og ikke kommunens.

– Før byrådet overtok møtte eldre altfor mange personer fra kommunen. De kunne ha 30–40 ulike hjelpere i løpet av en måned. Det er ikke slik vi skal behandle eldre i Oslo. Vi ønsker at de eldre skal kunne bo lengst mulig hjemme, og det gir ikke trygghet å stadig måtte ha nye omsorgspersoner, som de ikke engang kjenner navnet på, sier byråden.

– Det var ikke god nok kvalitet på hjemmetjenestene, og det gjør vi nå noe med takket være inntekter fra eiendomsskatten de siste to årene, sier Tellevik Dahl.

– Vi skal gjøre Oslo til en aldersvennlig by, lover hun.

Nye årsverk

Byråden er opptatt av å videreføre opptrappingen av 500 nye årsverk i hjemmetjenesten.

– Oslo har ikke brukt eldre som den ressursen de faktisk er. Grunnsynet på eldre må endres. Vi ønsker at de eldre skal leve et aktivt liv i Oslo. Vi i kommunene skal stille spørsmålet, «hva kan vi gjøre for deg?». Vi skal legge til rette for at eldre kan bo hjemme lenger og tilby nye typer eldreboliger enn det tradisjonelle sykehjemmet. Og vi vil selvsagt sørge for at eldre får sykehjemsplass når det er nødvendig. At de får et godt hjem selv om de må flytte hjemmefra, sier hun.

I tillegg til å være byråd for eldre, helse og arbeid, kommer nå også mangfold og integrering inn under hennes vinger.

– Det er gjort mye under Lippestad. Han var en meget god leder under den store flyktningtilstrømmingen til Oslo. Oslo skal være en raus og inkluderende by. Vi skal stå sammen i Oslo om å bekjempe sjikane, hatkriminalitet og den type holdninger, sier Tone Tellevik Dahl. Nesten 8.000 innvandrere er arbeidsledige i Oslo i dag. Det er 60 prosent av de arbeidsledige eller arbeidssøkere på tiltak i hovedstaden.

– Det betyr at vi har sviktet litt i i kvalifiserings- og integreringsarbeid vårt. Det vil også være en viktig oppgave for meg, sier Tellevik Dahl.

24 timer

En annen viktige oppgave som byråd for eldre, helse og arbeid, er å følge opp ny storbylegevakt og gjenåpning av Aker sykehus som lokalsykehus.

– Nå har jeg bare hatt denne jobben i 24 timer, så jeg har ikke rukket å sette meg inn i alt ennå, ler hun.

– Dette er store prestisjeprosjekt som er viktig for byrådet. Gjenåpning av Aker som lokalsykehus er en viktig prosess. Alle i Oslo skal oppleve at de har et trygt og godt helsetilbud. Sykehusene skal være der for dem. Dette arbeidet er noe jeg vil kaste meg over etter jul. Jeg tror det er mange i Groruddalen som er utålmodige når det gjelder Aker, sier byråden.

De var under det borgerlige byrådet som Aker sykehus ble nedlagt som lokalsykehus. Noe Arbeiderpartiet var imot.

– Så det å få gjenåpnet og videreutviklet Aker er viktig for for byrådet og for Oslos innbyggere, sier hun videre.

Fire milliarder

Storbylegevakten skal bygges på området til Aker sykehus. Både tidsplan og budsjett er satt opp med en del forbehold, men investeringen i ny Storbylegevakt vil koste Oslo kommune rundt anslagsvis fire milliarder kroner, med en ferdigstillelsesdato i 2023.Omsorgsbygg og Oslo kommune har en tydelig miljøprofil, og målet er å bygge Storbylegevakten på en måte som gir lavest mulig energibruk i hele levetiden til bygget.

Det skal derfor BREEAM-sertifiseres til «Very Good», samt vurderes bygget som plusshus, skriver Omsorgsbygg på sine hjemmesider.

– Storbylegevakt må vi ha. Vi trenger sårt nye lokaler. I dag bruker Oslo kommune altfor mye penger på å vedlikeholde det gamle bygget i Storgata, som bokstavelig talt synker. Det gamle byrådet hadde dessverre en altfor treg fremdrift her, sier hun.