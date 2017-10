Restaurant på Youngstorget må nekte romfolk vann – på nabostedet gir de vann til hunder

Oslo



«I dag ble vi bedt av gårdeier om å nekte uteliggere tilgang til vann... de kommer av og til innom fiskebutikken vår og spør om vi kan fylle vannflaska dems. Alltid hyggelige, alltid ydmyke. Nå får vi ikke lov til det. Dette er tydeligvis normen for flere gårdeiere å nekte leietagerne sine å fylle vannflasker til hjemløse. Det var fullstendig nytt for meg, og gjør meg rett og slett forbanna.»

Det skrev en ansatt på restauraten og fiskehandleren Fiskeriet i Folketeaterpassasjen, på Facebook, sist uke. Det ligger flere spisesteder, hotell og selve Folketeateret i og ved inngangen til passasjen, i tillegg til Arbeiderpartiets hovedkontor, samt NRK.

Den ansatte ved Fiskeriet sier til Dagsavisen at det kan være noen få personer om dagen som er innom for å spørre om vann, men at det også kan være dager da ingen spør om å få fylt opp flasken sin.

Dagsavisen henvender seg til eier av Folkepassasjen, Youngstorget Eiendom AS, som igjen eies av Obos og Arbeiderpartiet.

– Har dere vedtatt å nekte folk vann?

– Nei, dette er ikke noe vedtak. Vi er blitt enige om felles kjøreregler der vi ikke gir vann og kaffe til uteliggere. Det gjelder ikke bare romfolk, sier daglig leder Roar Thun i Youngstorget Eiendom AS til Dagsavisen.

– Jeg registrerer at enkelte leietakere har ansatte som ikke har til hensikt å følge dette. Vi har sett noen utfordinger og iverksatt tiltak. Vi ser at dette har bidratt positivt.

– Hva sier du til de som mener dette er diskriminering av rumenere?

– Dette gjelder jo alle. Uteliggere, narkomane og andre. I de tilfellene jeg selv har sett, er det romfolk. Vi reagerer når de fyller opp flaskene og sender dem ut igjen. Det er ikke snakk om et glass vann, det kan vi ikke motsette oss, men å fylle opp flasker, sier Thun.





Skåler til vann til hunder på Internasjonalen, som ligger vis a vis Fiskeriet ved inngangen til Folketeaterpassasjen. Foto: Espen H. Rusdal

Hunder får vann

Internasjonalen som ligger noen meter unna, opplyser at de ikke har fått noen henvendelse fra gårdeier. Her deler de også villig vekk ut vann, til hunder. Rett innenfor døren til utestedet står det to vannskåler i et trau.

– Det er vel halvannet år siden flere av leietakerne tok opp forholdet med oss og sine ansatte. Å gi bort vann må vi slutte med. Ellers har vi dem rekende på døra og i passasjen. Så har vi drøftet dette med de andre leietakerne og meldt i fra om at vi har felles kjøreregler, sier Thun.

Etter at Fiskeriet henvendte seg til gårdeier der de undret seg over forbudet mot å gi vann til rumenere, var svaret fra Youngstorget Eiendom som en stund lå på Facebook:

«Dette gjelder jo generelt, ikke snakk om å diskriminere verken rumenere, bulgarere eller narkomane. Jeg beklager at, hvis det er forstått som at vi skal diskriminere rumenere - de ble her brukt som eksempel, da det var rumener som kom inn på Fiskeriet i går».

Den engasjerte ansatte ved Fiskeriet, som ikke ønsker ha navnet sitt i avisen, skrev på Facebook:



«Bekymringen til gårdeier er at hjemløse skal sove i folkepassasjen. Alle forstår jo at grunnen til at hjemløse av og til sover i folkepassasjen er fordi det er varmt og tørt, ikke fordi de får fylt på vannflaska si en gang i blant. Hvorfor?

Hva sier man til noe sånt? (kanskje ikke be de om å dra til helvete som jeg gjorde) Har gårdeiere i det hele tatt lov til slikt? Er det noe kommunen og byrådet kan gjøre for å bedre tilværelsen til de hjemløse? Kjør diskusjon!»

Saken er meldt til Likestillings- og diskrimeringsombudet. Derfra opplyses det til Dagsavisen at de ikke har fått alle fakta i saken og at de derfor ikke kan uttale seg ennå.

Den ansatte ved Fiskeriet forteller at sjefen hans fikk en beskjed av Youngstorget Eiendom AS, ved Roar Thun om at uteliggere ikke skal få vann. Det er innimellom folk som sover og oppolder seg i Folkepassasjen.

– Av og til ser man to-tre stykker, sier personen som forteller at ansatte på Fiskeriet er på plass i passasjen tidlig om morgenen.

Ap: – Forutsetter at det ikke er diskriminering

Dagsavisen har kontaktet styret i Youngstorget Eiendom AS, ved Kristine N. Kallset, som også er assisterende generalsekretær i Arbeiderpartiet.

– Jeg er blitt orientert om denne saken fra eiendomsselskapet i dag. På initiativ fra leietakerne som har sin virksomhet i Folketeaterpassasjen har det blitt utformet felles kjøreregler for blant annet dette med å fylle på vannflasker til personer som oppholder seg i passasjen. Dette er gjort fordi det tidvis har vært en utfordring at mange som mangler bosted og lignende trekker til passasjen. Jeg forutsetter selvsagt at det er kjøreregler som gjelder alle og ikke regler som diskriminerer mot enkelte grupper, skriver Kallset i en epost til Dagsavisen.