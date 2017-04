Renovasjonsetaten slaktes i granskningsrapport etter søppelkaoset i Oslo

Oslo

– Gjennomgangen viser etter Deloittes mening at anskaffelsesgruppen ikke i tilstrekkelig grad har utredet problemstillinger knyttet til Veirenos pristilbud, herunder om tilbudet var unormalt lavt i forhold til ytelsen som ble tilbudt.

Det skriver Deloitte i en ekstern granskningsrapport om prosessen rundt overgangen til et nytt selskap for søppelhenting i Oslo som ble frigitt torsdag.

Videre påpeker Deloitte at det var uheldig at Veireno skulle overta søppelhåndteringen for hele byen på samme dag. De er også kritiske til at Renovasjonsetaten ikke informerte om det reelle omfanget av søppelkaoset til overordnet nivå før årsskiftet.

Etaten får også kritikk for å ikke ha sikret seg at Veireno kunne gjøre arbeidet til en lavere pris enn konkurrentene.

– Med de «røde flaggene» som kalkylene og Veirenos redegjørelse innebar, burde vurderingen blitt løftet til et høyere nivå i organisasjonen, forankret og utredet og vurdert på en mer grundig måte, heter det.

Vanskelig å si opp

Selv om Deloitte går langt i å antyde at kontrakten med Veireno aldri burde vært inngått, gir de kommunen medhold i at det var vanskelig å heve kontrakten tidligere enn 19. februar.

Deloitte uttaler også at anbudsprosessen foregikk internt i renovasjonsetaten, og på den måten går byrådspolitikerne klar av det meste av kritikken.

Isteden skal mye av kritikken særlig ramme tidligere direktør Pål Sommernes i renovasjonsetaten, som måtte forlate sin stilling i januar. Etaten får blant annet krass kritikk for å ikke gå grundigere igjennom manglende etterlevelse av arbeidstidsbestemmelsene i Veireno.

I mars politianmeldte Arbeidstilsynet Veireno-sjef Jonny Enger for brudd på arbeidsmiljøloven, få uker etter at selskapet hadde slått seg konkurs.

I en kommentar til et utkast av rapporten fra 19. april, skriver Sommernes at han mener kritikken er selektiv, ubalansert og bærer preg av en «overveiende negativ vinkling og jakt på syndebukk». Han mener derfor det er vanskelig å ta stilling til innhold og vurderinger i dokumentet.

– Vil lære

I en pressemelding fredag sier miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG) at hun er glad for at alle fakta er kommet på bordet.

– Vi arvet en renovasjonskontrakt som ikke var gjennomførbar. Rapporten bekrefter at avtalen med Veireno aldri burde vært inngått, sier Berg.

Hun understreker at kommunen vil gå grundig gjennom rapporten for å lære av det som har skjedd. Hun legger til at de siden virksomhetsoverdragelsen i februar har hatt en god dialog med Renovasjonsetaten om å sikre at avfallet blir hentet, og i tråd med reglene i arbeidsmiljøloven. (NTB)

