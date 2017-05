Rekordmange skoler i barnetoget i Oslo

Oslo

Av Trine Andersen, NTB

Det var i år høyere sikkerhetstiltak enn tidligere år på 17. mai både i Oslo og flere andre byer. I Oslo var nesten hele sentrum stengt av og det var mye politifolk å se i gatene. Men alt så ut til å gå rolig for seg, og de mange politifolkene var med å skape god stemning med å vifte med flagg, prate med publikum og ta en high five med feststemte barn.

Rekordmange 121 skoler deltok. Nøyaktig klokken 10.30 kom kongefamilien ut på slottsbalkongen. Tradisjonen tro er det skoler som har et jubileum som leder an i toget. I år var det Kjelsås skole som hadde æren. Skolen fyller 100 år i år. Rett bak Kjelsås gikk Klemetsrud skole, som feirer 150 år, og Sørkedalen som feirer 175.

Det regnet lett da de første skolene passerte over Slottsplassen, men det var forholdsvis mildt, 14–15 grader. Yr meldte om tørrere vær utover dagen, men det var lite håp om at sola skulle titte fram.

Tidlig start

Kronprins Haakon, kronprinsesse Mette-Marit, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus startet tradisjonen tro dagen tidlig med å hilse på barnetoget på Skaugum allerede klokken 8.15. Hele kronprinsfamilien var iført bunader da de vinket til det passerende barnetoget fra skolene i Asker for 16. gang.

Noen timer senere var kronprinsfamilien på plass sammen med kong Harald og dronning Sonja på slottsbalkongen. Ingen i kongefamilien hadde i år bunad. Dronning Sonja og kronprinsesse Mette-Marit var i nasjonalfargene rødt, hvit og blått – dronningen hadde valgt en hvit cape og en matchende hvit hatt, mens kronprinsesse Mette-Marit hadde blå kåpe og en liten rød pilleeskehatt.

Som vanlig var det Gardemusikken som avsluttet barnetoget med å spille fedrelandssalmen. Det skjedde klokka 13.45. Da hadde kongefamilien stått over tre timer på balkongen og vinket, noe som er litt av en kraftprøve. Etter en stund tok de to yngste medlemmene av kongefamilien seg da også en pause, kanskje for å få seg litt is og brus, men var tilbake igjen etter en stund.

Det var kong Haakon og dronning Maud som innstiftet skikken med å hilse barnetoget i Oslo fra slottsbalkongen. Skikken ble etablert i 1906 har vært holdt i hevd siden. De eneste unntakene var i 1910 da dronning Mauds far, den engelske kong Edward ble begravd, og i krigsårene 1940–1944.

Sol i vest

Mens det var grått i hovedstaden, skinte sola i Bergen, der statsminister Erna Solberg feiret dagen med å gå i tog og holde tale.

– Jeg skal snakke om behovet for å ta vare på verdiene i grunnloven. Det dreier seg om å delta i valg, om å bruke sin stemme og være med i demokratiet vårt, sa Solberg til NRK mens hun gikk i hovedprosesjonen gjennom hjembyen.

Ifølge Meteorologisk institutt er værvinnerne 17. mai Vestlandet og Trøndelag. Men også lenger nord – i Tromsø startet 17. mai på strålende vis. Sola feiret grunnlovsdagen med blå himmel, skriver Nordlys, men det var meldt om regn på ettermiddagen.

Ifølge yr skal sola også ha tittet fram i Longyearbyen, men der måtte nok både votter og lue på under feiringen av nasjonaldagen med temperaturer ned i minus fire grader.