Refser Oslo Høyre

Oslo

– Før kunne vi regne Høyre som et seriøst styringsparti. Det kan vi åpenbart ikke lenger, sier Frode Jacobsen til Dagsavisen, og sikter først og fremst til at Høyre ikke vil fortelle hva som skal spares når eiendomsskatten fjernes.

Høyre kontrer tilbake, og mener Frode Jacobsen umulig kan ha lest deres budsjettforslag.

750 millioner

Onsdag kveld ble revidert Oslobudsjett vedtatt, med et pluss på 750 millioner kroner. Penger som kommer fra eiendomsskatt på næringseiendom, og som Høyre er imot.

– I forslaget fra Høyre som ble lagt fram for bystyret, ber de bystyret be byrådet fremme en ny revidering av budsjettet der eiendomsskatten i Oslo avvikles. Men de sier ikke noe om hva som skal kuttes, sier Ap-lederen.

Da byrådet la fram sitt forslag til revidert budsjett i slutten av mai, skriver de at økonomiske handlingsrommet gir mulighet for økt politisk handlingsrom.

Tomtekjøp

– Vi prioriterer blant annet store penger til strategiske tomtekjøp for å bygge skoler og sykehjem, flere lærere i Osloskolen og flere ansatte i eldreomsorgen, sa byrådsleder Raymond Johansen (Ap) da.

– Mens både Venstre og KrF i sine reviderte budsjetter foreslår å redusere inntektene fra eiendomsskatt med 750 millioner i 2017 og angir hvor kuttene tas, har ikke Høyre presentert et eneste kutt, men ber byrådet legge fram forslag til å gjennomføre Oslo Høyres politikk, sier Jacobsen.

– Høyre sa i bystyret at de la fram sitt budsjett for 2017 i desember 2016, men når vi skal revidere budsjettet og byrådet foreslår en rekke endringer, kommer det intet fra Høyre. Jeg forstår det ikke, sier en oppgitt Jacobsen.

Overskudd

Oslo kommune gikk med et overskudd på driften med 324 millioner kroner i 2016. Dette, i tillegg til økte inntekter fra eiendomsskatt, gir byrådet økonomiske muskler.

– Dette blir ikke bedre av at Høyre i tillegg fremmer flere verbale forslag som de vet koster penger, og som de ikke foreslår at penger følger med, både i komiteen og nå i bystyret, sier Ap-lederen.

Jacobsen mener at mange av Høyres forslag er gode og positive.

– Men felles for dem alle er at de koster penger. Det vet naturligvis Høyre, men de foreslår ikke at penger følger med. Her i bystyret legger de også fram forslag som til sammen koster 80 millioner uten å si hvor de pengene tas fra, sier han.

– Dette er dessverre ikke nytt, vi har sett det tidligere denne perioden. Høyre fremmer forslag og stemmer for forslag som gjør ting dyrere, men sender ikke penger med. Jordal Amfi er et eksempel. Høyre mente den skulle bygges større, uten å fortelle hvor pengene skulle komme fra, sier han.

– Etter 18 år med makta i Oslo, ser Høyre ut til å ha glemt de grunnleggende reglene rundt ansvarlig økonomisk styring. Det er trist og overraskende, avslutter Frode Jacobsen.

Oppgitt

Høyres finanspolitiske talsmann, Øystein Sundelin rister oppgitt på hodet over Jacobsens utspill.

– Dette her har jeg svart på flere ganger. Oslo har fått et økt handlingsrom på 1.254 millioner kroner. Trekker vi fra eiendomsskatten på 750 millioner, sitter vi igjen med over en halv milliard. Det er penger det også, sier Sundelin.

– Høyre la frem sitt alternative budsjett for 2017 uten eiendomsskatt, og Aps gruppeleder vil finne alle våre prioriteringer der. Denne regjeringen (H og Frp) har sørget for at Oslo får beholde mye mer av skattepengene enn tidligere. Det Frode Jacobsen kanskje kan svare på, er om han vil at en eventuell Sp/Ap-regjering vil reservere endringene i fordelingen mellom kommunene. Det var realiteten sist de styrte, og da kommer Oslo igjen på tapssiden, sier han.

