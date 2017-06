Reagerer mot Voldsløkka-show

Oslo

– Det er bra for Oslo med liv og røre i byen. En konsert en sommerdag tåler vi fint. Men skal dette bli et årvisst arrangement, endrer det karakteren til Voldsløkka. Dette er et område for idrett og friluftsaktiviteter. Det er samtidig boområdet vårt, sier Jørgen Brun. Like bak ham i hagen går gjerdet mot friområdet Voldsløkka, der det i sommer skal arrangeres storkonsert for første gang. 2. juli står Marcus & Martinus på scenen, på et heldagsprogram som markedsføres som «Norges største konsertopplevelse». Det er konsertarrangøren Atomic Soul som har fått tillatelse fra Oslo kommune til å bruke området til konserten Oslo Sommertid i sommer. Arrangementet har OBOS som samarbeidspartner.

Kritisk vurdering

Flere berørte naboer og borettslag kontaktet Oslo kommune da planene ble kjent om gigantkonsert i boligområdet på Sagene, og reagerte på at de først fikk høre om arrangementet i media. «Her har dere verken gjort en god nok faglig vurdering eller involvert de berørte», skrev Jørgen Brun på vegne av beboere i Maridalsveien, til blant annet byrådene Lan Marie Berg og Rina Mariann Hansen. Her ba Brun spesielt om å gjøre en grundig vurdering foran en eventuell ny søknad om bruk av arealet.

Nå har Atomic Soul henvendt seg til byråd for kultur med ønske om å reservere området for konserter også sommeren 2018. Det får naboer i området til å reagere på ny.

– Utekonserter og festivaler er populært, og Oslo har mange konsertarenaer allerede. Når kommunen vurderer om et nytt område skal tas i bruk, må det gjøres en grundig kritisk vurdering som involverer de dette angår. Naboene er ikke blitt hørt i behandlingen. Det strider mot vanlig forvaltningsskikk, mener Brun.

60.000

«Området kan romme så mange som 60.000. Får vi til 30.000 vil det være en stor suksess», sa konsertarrangør Peer Osmundsvaag til Dagsavisen da planene for sommerkonserter på Voldsløkka ble offentliggjort i november. Oslo Sommertid har nå kontrakt på leie av Voldsløkka i tidsrommet 25. juni til 6. juli, og det var i utgangspunktet planlagt en større konsert også søndag 3. juli. Sagene IF har stilt seg positive til om arrangementet, som vil generere inntekter for idrettslaget.

– Dette er ikke et frivillig arrangement. Det er vanlig kommersiell konsertvirksomhet, med en arrangør som vil tjene penger, understreker Jørgen Brun.

– Å få tilgang til et slikt areal er et skup for en arrangør. Da er det ekstra viktig at kommunen behandler dette grundig og kritisk. Blir dette en fast konsertarena, tar det bort noe av løkkas identitet, og tryggheten for at dette er et sted for alle. Vi forstår at Sagene IF har behov for midlene de får gjennom dette arrangementet, men vi håper det finnes andre måter å finansiere idretten på, sier Brun.

– Selv bor vi like ved der scenen er tegnet inn på planene. Allerede nå er det ofte folk som går gjennom hagen vår for å komme over til Voldsløkka. i en situasjon med 20.000 til 50.000 mennesker på Voldsløkka, er det klart at vi ikke kan være hjemme med barna, sier Brun.

Skeptisk til prosess

– Vi er ikke blitt involvert i prosessen. Det burde vært et nabovarsel og muligheter til å uttale seg. Vi er skeptiske til den politiske prosessen bak. For oss virker dette ikke korrekt, sier styreleder Maren Simonsen i borettslaget Voldsløkka Park, som er blant flere bygårder og leilighetskompleks like inntil Voldsløkka. Hun fikk vite om Oslo Sommertid-arrangementet gjennom media.

– Det kom et avisoppslag og en plakat om billettsalg til nabopriser. Siden vedtaket allerede var gjort, kunne vi ikke sette oss på bakbeina. At de allerede begynner å planlegge for 2018 synes jeg er rart. Jeg vil lage mye mer støy i neste runde, varsler styrelederen. Hun er bekymret for gressmatta på Voldsløkka, som er i bruk av bl.a. breddefotballen i Oslo og Norway Cup.

– Det er klart at Oslo trenger en ny konsertarena etter Valle Hovin, men man kan ikke bare ta første og beste løkke. Jeg tviler på at gressmatta på Voldsløkka vil tåle et slikt arrangement. Det er ikke drenert, og nå som det har regnet er det rene svømmebassenget der. Opplegget virker lite gjennomtenkt, mener Simonsen.

– Kommunen har ikke kontaktet oss. Vi har heller ikke fått noen planer fra arrangørene. Det synes jeg er rart og overraskende, sier Kjell Åge Karlsen, styreleder i Lisa Kristoffersens plass, som ligger ved siden av Voldsløkka Park i Bergensgata.

– Jeg synes ikke det er bra at de nå vil bruke Voldsløkka til konserter på ny. Dette har hittil vært et område som byen og beboerne hadde som friareal.