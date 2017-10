Ready anker ikke protesten mot Lyn

Oslo

Lyn kan bli trukket poeng i sin 3. divisjonsavdeling, selv om protesten fra Ready er avvist og Ready heller ikke vil anke saken. Lyn leder sin avdeling med to poeng foran Stabæk2 foran siste serierunde. Lyn møter Korsvoll på Bislett kommende lørdag, mens Stabæk møter nedrykksklare Redalen samtidig. Det neste døgnet kan det bli avgjort om Lyn beholder sin poengsum eller om de trekkes ett, to eller tre poeng.

Dette er bakgrunnen

Bakgrunnen er denne: Lyn og Ready møttes 17. september i en kamp Lyn vant 3-2. Oskar Martinus Hansen spilte kampen for Lyn, selv om han skulle sonet karantene. Hansen storegistrert med tre gule kort, inkludert ett fra sin tidligere klubb Follo.

Ready ble kjent med saken gjennom media, valgte å protestere, men denne ble levert inn for sent i følge regelverket. Hadde de protestert innen fristen, ville vanlig straff blitt at resultatet ble endret til 3-0 seier til Ready.

Tirsdag ble saken avgjort av Doms- og sanksjonsutvalget i Norges Fotballforbund. Utvalget konkluderte med at protesten avvises fordi den ikke ble levert innen 24 timer etter kampslutt. Onsdag morgen meldte Ready at de har valgt ikke å anke avgjørelsen.

Kjemper mot nedrykk

Ready på sin side kjemper febrilsk mot nedrykk. De tre poengene gjennom en protest kunne reddet dem. Sist helg tapte de 1-4 for nettopp Korsvoll, som også kan avgjøre Lyns skjebne lørdag. Korsvoll ender på 4. plass på tabellen uansett utfall.

Nå har uansett NFF opprett sanksjonssak mot Lyn. Men den kunne ikke behandles før protestsaken var avgjort. Nå er den det. Den skal nå behandles så fort som mulig, opplyser NFF.