Rasende Deila etter nesten-flause

Oslo

LYSTLUNDEN: For Ronny Deila var det nesten sjokkerende å se at Ørn Horten så ut til å holde best og komme til de største sjansene i ekstraomgangene i onsdagens cupkamp. Det er bare en uke siden samme nesten-flause mot Kråkerøy, en kamp som gikk til straffespark.

Hadde denne kampen gått dit, måtte VIF sendt ut straffeskyttere med kramper.

- Det er ganske mye jeg lurer på etter denne kampen. Hvorfor faller vi sammen, hvorfor mister vi initativet, hvorfor holder ikke spillerne kampen ut? Kortversjonen er at jeg er mildt sagt rasende etter å se en slik prestasjon. Jeg blir rett og slett forbanna.

- Du byttet ut i praksis hele laget som presterte mot Rosenborg. Var det gambling?

- Litt sjansespill, men også helt nødvendig på grunn av skader. Men det er ikke noe argument. Vi har en stall på nesten 30 spillere som kjemper om plass på laget og som skal prestere på elitenivå. Da er det skammelig det som presteres her.

- Hva sier du til spillerne?

- Det kan jeg ikke si her, svarer Ronny Deila.

Allerede lørdag er det seriekamp mot Tromsø borte, og trøsten får være at Deila har mange uthvilte spillere hjemme og er videre i cupen.

Men det preget ikke Deila denne kvelden.

Stengel: Har øvd mye

Herman Stengel, som var Vålerengas klart beste spiller, og som også avgjorde kampen på et elegant frispark i første ekstraomgang, hadde ingen god forklaring på den spillemessige nedturen.

- Vi åpner jo bra og kunne scoret tre ganger det første kvarteret. Når vi kkke gjør det, blir det en endeløs kamp igjen, sier Stengel til Dagsavisem.

- Og på dette underlaget må vi spille som vi gjør. Spille opp på Henrik (Kjelsrud Johansen) som vinner duellene for oss.

- Frisparket?

- Det satt i hvert fall som det skulle. Snakket med Morten (Tandberg ) om det. Det lønner seg å øve. Har skutt mange slike i Vallhall i vinter, sier kvedens VIF-kaptein.

Da kampen gikk på overtid danset ballen på VIF-streken. Bare tilfeldighetet gjorde at det ikke ble straffespark.

Og disse tilfeldighetene gikk denne gang Vålerengas vei. Og nå kan de glemme cupen for en stund. 4. runde spilles ikke før i august.

For Ørn Horten går ut av cupen med hevet hode. 3-1 over Sandefjord og 0-0 mot Vålerenga der de skapte seks store målsjanser, er over all forventning. Gamle storheter ruster ikke så lett.

Spørsmålet er om Vålerenga er rustne eller igjen tilpasser seg motstanderen. Det så slik ut denne kvelden.

I NRK-trekningen onsdag kveld gikk det igjen Vålerengas vei. Laget skal møte Elverum på Ullevaal i 4. runde.

Trekningen av 4. runde:

Kampoppsettet ser slik ut (første lag har hjemmekamp):

Jerv/Åsane – Rosenborg, Lillestrøm – Tromsø, Mjøndalen/Strømsgodset – Brann, Vålerenga – Elverum, Kristiansund – Florø, Stabæk – Aalesund, Haugesund – KFUM Oslo/Molde, Sarpsborg – Odd.

Kampene spilles onsdag 9. og torsdag 10. august.