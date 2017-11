Oslo

Ruters planer om å flytte trikkesporene til trikk 19 (Briskebytrikken) fra Inkognitogaten til Skovveien, har vakt stor oppmerksomhet i bydelen.

Så stor oppmerksomhet at Bydel Frogner i kveld arrangerer et folkemøte rundt saken.

Stenges

Stadig er det arrangementer i Statsministerboligen, som fører til at Inkognitogaten må stenges, blant annet på grunn av sikkerhet.

Dtet går ut over trikken.

Den andre grunnen til at ruter vil flytte trikkesporene, er den skarpe svingen Riddervoldsgt./ Inkognitogt – de nye trikkene som kommer i 2020 vil ikke klare denne svingen.

Plan- og bygningsetaten la for én uke siden ut reguleringsplan/høring for området. Det er imidlertid mange som ikke er overmåtes begeistret for denne planlagte flyttingen på Frogner, og naturlig nok er det ekstra mange blant Skovveien-beboere. Det verserer en del rykter og uklarheter vedrørende flyttingen. Det er bakgrunnen for at bydelen arrangerer et folkemøte. Hensikten er å informere, dele riktig fakta om selve flyttingen og prosessen, samt invitere til deltagelse og engasjement blant innbyggerne.

«Ruter AS foreslår å omregulere Skovveien fra offentlig kjørebane veigrunn og friområde park til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: kjøreveg, fortau, torg, sykkelfelt, parkeringsplasser. Hensikten er å etablere en attraktiv bygate og trikketrasé, slik at Briskebylinjen kan trafikkeres av nye trikker. Det legges til rette for god fremkommelighet for kollektivtrafikken og bedre forhold for gange samt eget sykkelanlegg. Holdeplasser flyttes til Riddervolds plass, som utvides som torg og vil utgjøre et nytt byttepunkt. Ny trasé skal gi økt forutsigbarhet og kortere kollektivreisetid. Skovveien skal bli en synlig og attraktiv trasé for sykkel, en attraktiv bygate og bidra til et godt bymiljø», skriver Plan- og bygningsetaten i planforslaget.

Debatt

– Med de tilbakemeldingene og den interessen som er vist så langt fra innbyggerne, venter vi stor pågang på folkemøtet – ikke minst pga engasjementet rundt tema som beboerparkering, sykkelveier, el-biler og manglende p-plasser. Det er også derfor bydelen har lagt opp til en politisk debatt med bystyrerepresentantene Pia Farstad von Hall (H) og Andreas Halse (Ap), sier kommunikasjonsrådgiver Kari Brun Ågotnes til Dagsavisen.

Folkemøtet er i Sommerogata 1, første etasje (kantina) klokken 18 tirsdag.