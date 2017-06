– Positivt for byen

Oslo

– Jeg tror Oslo Sommertid på Voldsløkka blir et positivt tilskudd til byen. Dette gjennomføres av en stor og erfaren kulturentrepenør, sier Rina Mariann Hansen, byråd for kultur, idrett og frivillighet i Oslo kommune.

Det er konsertarrangøren Atomic Soul som har fått tillatelse fra Oslo kommune til å bruke området til konserten Oslo Sommertid i sommer. Arrangementet har OBOS som samarbeidspartner. Det ventes rundt 30.000 mennesker når Marcus & Martinus står på scenen 2. juli. Flere berørte naboer og borettslag kontaktet Oslo kommune da planene ble kjent om gigantkonsert i boligområdet på Sagene, og reagerte på at de først fikk høre om arrangementet i media.

«Her har dere verken gjort en god nok faglig vurdering eller involvert de berørte», skrev Jørgen Brun på vegne av beboere i Maridalsveien, til blant andre byrådene Lan Marie Berg og Rina Mariann Hansen.

– Naboene er ikke blitt hørt i behandlingen. Det strider mot vanlig forvaltningsskikk, mener Brun, som får konsertpublikummet rett utenfor hagegjerdet.

Brun og andre naboer reagerer nå også på at Atomic Soul ønsker å arrangere konserter samme sted også neste sommer.

Til kritikken fra naboene på Voldsløkka svarer kulturbyråden:

– På generelt grunnlag er det ikke sånn at naboene tas med på høring når vi leier ut kommunens arealer.

Til kl. 21.00

– Oslo Sommertid er et familiearrangement som skal være ferdig kl 21. Vurderingene av Voldsløkka som konsertsted er gjort i henhold til regler for bruken av byrom, av bymiljøetaten og kommunens faglige etater. Bydelsoverlegen på Sagene har tatt vurderinger på støy og lignende. Hensyn til slitasje på gressmatten på Voldsløkka har kommunens fagetater ivaretatt. Noen naboer har skrevet til oss om bekymringer. Fra kommunens side er dette gjennomtenkt, understreker Hansen.

– Det er viktig for byen at vi har steder der det kan være konserter og utendørsarrangementer. Vi må leve med at noen få friområder i Oslo brukes til dette.

– De store kulturaktørene, som også tjener penger, bidrar positivt til byen. Nå som vi ikke lenger har Valle Hovin tilgjengelig for konserter, er det få steder igjen som egner seg for store konserter. I sommer prøver vi Voldsløkka for første gang. Så får vi se på evalueringen fra bymiljøetaten etter årets arrangement.

Nabolagskontakt

– Vi føler vi har gjort et så godt og grundig arbeid som mulig opp mot naboene rundt Voldsløkka, sier Peer Osmundsvaag, arrangør for Oslo Sommertid og daglig leder i konsertarrangørene Atomic Soul. Han er også ansvarlig for Piknik i Parken-festivalen i Frognerparken.

– Vi har gjort oss tilgjengelige med egen nabolagskontakt og egen nabo-epost. Vi sender ut mer informasjon med endelige planer for konsertområdet i løpet av denne uken. Vi tar i bruk halve Voldsløkka, og scenen er trukket ca 150 meter unna gjerdet i Maridalsveien ved huset til Jørgen Brun, sier han.

– Vi har fått mange gode tilbakemeldinger fra naboene, og har opplevd dialogen med nabolaget som konstruktiv. Vi har vært i kontakt per mail med de borettslagene som her uttaler seg, og har tilbudt oss å stille på styremøter. Vi vil jobbe med nabolaget, ikke mot nabolaget, og vi er takknemlig for å kunne gjøre noe positivt på Voldsløkka, sier Osmundsvaag.

Bymiljøetaten, som forvalter Oslos felles uterom, svarer slik på kritikken fra beboerne, via presseansvarlig Monica Thorud Olsen:

«Vi kommer til å foreta en evaluering etter årets arrangement, og både evalueringen og andre tilbakemeldinger vil bli tatt med i betraktingen ved en eventuell ny søknad».

