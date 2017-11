Oslo



Politiet rykket ut til Stovner videregående torsdag ettermiddag, etter melding om bråk og slåsskamp.

Politiet fikk melding om amper stemning i kantinen på Stovner videregående skole 15.20 og sendte patruljer til skolen.

– Det var en konflikt mellom elever på skolen, sier operasjonsleder Tor Jøkling.



Kantinen på Stovner Videregående skole (FOTO: PRIVAT)

Dagsavisen blir fortalt av kilder på stedet at det har vært tre slåsskamper torsdag. Politiet ankom 15.27 i tre patruljebiler.

Så, omrent 15.45 var det fem patruljer på stedet.

Noen minutter senere ankom flere politipatruljer skolen.

Ifølge politiets Twitter-konto fikk en polititjenesteperson en isklump i hodet mens de jobbet på stedet.

Det er foreløpig ukjent hvem som gjorde dette, men anmeldelse blir opprettet.

Les også: Stovner-rektor ber om akutt hjelp

​Jentegjenger

Dagsavisen blir fortalt av en kilde på stedet at det hele startet med krangling mellom jentegjenger.

Siden eskalerte det hele da flere brødre av jentene blandet seg inn.

– Det har vært anspent hele den siste uka, blir Dagsavisen fortalt.

Skolen ble tømt for elever 16.30.

– Elevene respekterer ingen, verken politi, lærere eller rektor, får Dagsavisen vite av kilden på stedet.

Til slutt torsdag var det et stort masseslagsmål. Da måtte 20 lærere og rundt 12 polititjenestepersoner få situasjonen under kontoll.

Det er 900 elever og 120 lærere ved skolen. I tillegg til tre miljøarbeidere og seks vektere.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Les også: Krisemøte om Osloskolen

Tømmer skolen

– Skolen tømmes for elever i forbindelse med at skoledagen nå er slutt, forklarte operasjonsleder Jøkling.

Politet vil være der oppe og snakker med elever, rektor og lærere.

På Twitter skrev politiet:

Stovner videregående skole: Vi er på stedet, etter at det ble meldt om en spent situasjon inne på skolen. Ingen er skadet, men vi roer ned situasjonen, og snakker med elever og ansatte. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) 30. november 2017

Bråk i høst

Tidligere i høst har det vært konflikter på skolen. Som Dagsavisen har skrevet har rektor har rektor ved skolen, Terje Wold sendt en epost til utdanningsadministrasjonen i Oslo kommune.

Stovner-rektor Terje Wold nylig har sendt til utdanningsadministrasjonen i Oslo kommune der det kommer fram at skolen ikke lenger kan tilby ansatte og elever et trygt og godt arbeidsmiljø..

– Vi har en situasjon ved skolen som vi ikke kan leve med over tid. Jeg kjenner på uro for at elever og lærere kan bli skadet, sa Wold til Dagsavisen.

Det har vært slåsskamper og angrep med både øks og brekkjern.