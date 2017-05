Politihuset på Grønland stengt på grunn av øvelse

Oslo

På grunn av en øvelse på Politihuset Grønland vil publikumstjenestene være stengt onsdag 31. mai i tidsrommet kl.08 -10, melder Oslopolitiet på Twitter

Øvelsen som opptar politiet onsdag morgen er en såkalt PLIVO-øvelse (pågående livstruende vold) for mannskaper i Oslo. Politiet melder på sine sider at politivakten, passkontoret, hittegodskontoret og våpenkontoret dermed vil være stengt frem til kl.10 denne dagen. Det er ikke anledning til drop-in på passkontoret. Det vil heller ikke være mulig å hente pass eller søke om nødpass før kl.10. Vi beklager ulempen dette kan medføre. Denne øvelsen er viktig for å trene mannskapene til å bli gode når det gjelder, og er en øvelse i samvirke og beredskap for nødetatene.