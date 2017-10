Plutselig så en VIF-seier såre enkel ut

Oslo

VALLE (Dagsavisen): Det rare med fotballkamper er at når seieren først kommer, ser det ofte så enkelt ut. Før kampen var Haugesund plassert som medaljekandidat, Vålerenga i bunnstriden. Etter første omgang så det ikke slik ut. Det burde vært motsatt. Men fotball er ikke alltid logikk. Heldigvis.

Hvorfor så Vålerega så mye bedre ut akkurat nå? Fordi vi så litt mer av det vi vet Ronny Deila har mast om i hele sesongen, større fart i lengderetningen. Dene kvelden kunne man blant annet nyte Robert Lundstrøms ustanselige løp fra høyrebacken, initiativ som skapte noen av VIFs største sjanser og som også var avgjørende ved den viktige 2-0 ledelsen. Hans presise innlegg fant Herman Kjelsrud Johansen i riktig posisjon. Da handlet det om neste øyeblikk.

For få har jobbet hardere for sin første seriescoring enn nettopp Kjelsrud Johansen. Han har vunnet hodedueller i angrep og forsvar, satt opp andre, men ikke lykkes sjøl. Hva ville skje nå? Han møtte pasningen lavt og styrte den behersket inn i hjørnet bak Haugesund-keeper Per Kristian Bråtveit. Da ballen gikk i mål ante vi lettelsen helt oppe på mediefeltet der han jublet alene nede foran den stygge betongveggen i hjørnet av intility arena. Eller Vålerenga stadion som det sto på et stort banner på motsatt side. Kjært barn har som kjent mange navn.

Kjelsrud Johansen har fått usedvanlig arbeidsro og tålmodighet i sin rolle som VIF-spiss. Mange har vært kritiske til bruken av ham. Det hjelper ikke at han vinner all verdens hodedueller når ingan fanger opp nedfallsfrukten. Hva som har ligget i potten skjønte vi da kampens svært gode dommer, Rohit Saggi, så det som vi andre først så på tv-reprisen, og dømte straffe til Vålerenga. Burde ikke Kjelsrud Johansen ta den, tenkte vi, Og gi ham det første seriemålet. Men nei, det var en annen omstridt VIF-kar, Herman Stengel som tok den. Og lagets kanskje sikreste dødballfot satte den livsviktige straffen i mål.

2-0 er som kjent en farlig ledelse, ikke minst for VIF etter forrige kamps erfaring, men her klarte aldri den presumptivt gode motstanden å skape noe som helst. Nærmest var de da Jonatan Tollås Nation var farlig nære et selvmål. I stedet pøste Vålerenga på etter pause og burde satt både nummer 3 og 4, ikke minst fikk Kjelsrud Johansen to gedigne sjanser foran sulteforede supportere på "den blå veggen". Det samme gjorde Christian Grimdheim. Det var først da Simen Juklerød endelig fikk tid til å dytte ballen over på venstre og sende ballen rett i garnet foran VIF-fansen at alt gikk opp.

Med seieren feide Vålerenga forbi Lillestrøm og Kristiansund og trenger sannsynligvis bare en seier til for å være helt trygge. Den bør komme mot Aalesund allerede søndag. Hvis Robert Lundström fortsetter løpene, innleggene kommer fra begge kanter og Kjelsrud Johansen trener enda mer avslutninger på lørdagens trening, skal dette sitte. Vi endte på 12-2 i målsjanser til Vålerenga. Da er jo 3-0 altfor lite. Men såre enkelt likevel? For første gang i år har VIF to hjemmeseire på rad. Det bør bli en trippel.

PS. Felix Horn Myhre, den lovende unggutten som kom fra Ullern før sesongen, fikk sin debut for VIF.

KAMPFAKTA

Vålerenga – Haugesund 3-0 (2-0)

Intility arena, Valle: 9204 tilskuere

Mål: 1-0 Herman Stengel (str. 27), 2-0 Henrik Kjelsrud Johansen (34), 3-0 Simen Juklerød (85).

Dommer: Rohit Saggi, Drafn.

Gult kort: Alexander Stølås, Haugesund, Henrik Kjelsrud Johansen, Simen Juklerød, Enar Jääger, Vålerenga.

Lagene:

Vålerenga (4-2-3-1): Adam Larsen Kwarasey – Robert Lundström, Jonatan Tollås Nation, Enar Jääger. Ivan Näsberg – Magnus Lekven (Felix Horn Myhre fra 88.), Christian Grindheim (Abdi Ibrahim fra 80.) – Herman Stengel, Chidera Ejuke (Bård Finne fra 86.), Simen Juklerød – Henrik Kjelsrud Johansen.

Haugesund (4-4-1-1): Per Kristian Bråtveit – Kristoffer Haraldseid, Fredrik Pallesen Knudsen, Vegard Skjerve, Alexander Stølås – Sondre Tronstad, Eirik Mæland, Bruno Leite (Ibrahim Shuaibu fra 54.), Tor Arne Andreassen (Frederik Gytkjær fra 59.) – Jakub Serafin – Liban Abdi (Kristoffer Velde fra 73.).