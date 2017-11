Oslo

I forrige uke arrangerte Oslo kommune, gjennom blant andre Renovasjonsetaten og Bymiljøetaten Ombruksuka.

Ombruksuka er en del av European Week for Reduction,, som Oslo kommune er en del av.

– Vi hadde lyst til å utfordre markedet litt ved å tilby gratis uttak av disse artiklene onsdag-fredag denne uken. Dette går inn i Ombruksuka, som arrangeres i Oslo kommune (REN, Bymiljøetaten og mange andre), sier Jørgen Bakke Fredriksen i Renovasjonsetaten til Dagsavisen.

Målet var å la folk plukke med seg møbler og andre ting folk ikke lenger vil ha, men som er fullt brukbare.

Blir stående

– Ved Renovasjonsetatens gjenbruksstasjoner sitter vi daglig igjen med ombruksvarer som ikke blir hentet av samarbeidspartnerne våre Fretex, Maritastiftelsen, og andre. Årsakene til dette er blant annet at disse ikke har mye plass til mellomlagring, så de tar bare med seg det de har plass til i lokalene sine til enhver tid. Det er vel også et faktum at ikke alt som leveres som ombruksvarer har en videresalgsverdi for disse aktørene. Derfor blir det stående igjen bord, stoler, hyller, kommoder osv som vi må kaste til materialgjenvinning og forbrenning, sier Fredriksen.

Renovasjonsetaten har som prioritert mål å øke ombruksprosent i kildesorteringen.

– For oss er dette en ny måte å gjøre dette. I forrige uke hadde vi satt opp telt utenfor anlegget på Haraldrud, hvor folk kunne komme å se om det var noe de trengte. Vi har også 10 minigjenbruksstasjoner rundt i Oslo, hvor vi som tilbyr ombruk hele året, sier Jørgen Bakke Fredriksen

Overflod

– Det var veldig bra interesse. Hver dag var det rundt 100 mennessker innom oss på Haraldrud, og det gikk ut ett tonn ombruksvarer hver dag. Det var ikke så mange som kom med henger, så de største tingene ble sat igjen. Folk tok med seg det de fikk plass til inni bilen, sier han.

I vårt eget lille land, lever de fleste av oss i overflod, og vi kaster det gamle når vi kjøper noe nytt. Ting lages for å erstattes, og ikke repareres.

– Vi ønsker ombruk av alt. Det er bedre å la noen andre få nytte av din gamle sofa, etter at du har pusset opp og kjøpt ny, enn å bare hive den i konteineren, sier Fredriksen.

Byråd for miljø- og samferdsel, Lan Marie berg (MDG) er også opptatt av at vi kaster mindre.

– Ombruksfokuset vi har i Oslo er veldig viktig og kjempepopulært. Vi ser det blant annet på mini gjenbruksstasjonene vi har rundt i byen. Mange leverer ting de ikke trenger lenger og plukker opp noe de trenger, sier byråd Lan Marie Berg til Dagsavisen.

Flere steder plasseres ved jevne mellomrom konteinere i boligområder, som er innredet både med ulike bokser for kildesortering, og hyller for gjenbruk. På den måten kan folk bli kvitt ting, uten å måtte kjøre til gjenbruksstasjonen.

– Her kan folk komme med det de ønsker å bli kvitt, mens om fortsatt er fullt brukbart. Jeg har selv funnet både flotte lysestaker og glass på den måten. De fleste av møblene jeg har hjemme har jeg kjøpt brukt, sier byråden.

– Det gir ikke mening at vi kaster flere tonn med fullt brukbare ting hvert år. Vi må ikke glemme at vi som forbrukere har veldig stor makt. Hvis vi i større grad bruker om igjen og reparerer tingene våre, kan vi påvirke produsent- og salgsleddene på en positiv måte, sier byråd Lan Marie Berg.