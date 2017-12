Oslo

Kommunerevisjonen har undersøkt ståa i Oslos hjemmetjeneste. De har gått gjennom tallene fra tre måneder med hjemmebesøk i bydelene Nordre Aker og Østensjø tidlig i 2017.

Rapporten viser et bilde som Oslos politikere har liten grunn til å være stolte av:

Brukerne av hjemmesykepleie fikk i gjennomsnitt besøk av 15 ulike ansatte på en måned.

De som trenger ekstra mye pleie, og har over 70 besøk i måneden, mottok i gjenomsnitt over 27 forskjellige ansatte på en måned.

Mange kan dermed risikere å få besøk av et nytt menneske omtrent hver eneste dag i en hel måned.

Les rapporten her! (PDF)

Alvorlig

– Jeg visste ikke at det sto så dårlig til, sier Rødt-representant Eivor Evenrud.

– Det er ikke bra. Det må være fryktelig for den som møter et nytt ansikt om og om igjen, sier hun.

– Man kan ikke ha det sånn. Jeg synes det er skikkelig alvorlig rett og slett, legger hun til.

Også i Høyre reageres det kraftig på tilstanden.

– Resultatet er skuffende, men ikke overraskende. Her ser vi et eksempel på at noe ikke virker i det offentlige, sier Høyres James Stove Lorentzen.

– 15 stykker på en måned er alt for mye, sier han.

Hun som får dette i fanget er Arbeiderpartiets helt nye byråd for eldre, helse og arbeid, Tone Tellevik Dahl.

– Det er for dårlig kvalitet på tilbudet.

– Dette er en av grunnene til at vi gikk til valg på 500 årsverk i hjemmetjenesten, sier hun.

– Vi hadde rett

Det er med andre ord tverrpolitisk enighet om at rapporten avdekker en alvorlig situasjon i hjemmetjenesten i Oslo.

Men hva må gjøres for å få orden på situasjonen?

Tone Tellevik Dahl forteller at å øke antallet ansatte i hjemmetjenesten har vært en av byrådets store prosjekter. De har nå, siden valget, finansiert omtrent 300 nye årsverk. I 2018 varsler hun ytterligere 125.

– Vi hadde rett, dessverre, da vi sa det var på tide å få slutt på stoppeklokkeomsorgen, sier hun.

Tellevik Dahl understreker at rapporten er gjort på et tidspunkt hvor byrådet «ennå ikke har kommet opp i fart».

Fritt brukervalg

– Jeg har grunn til å tro at dette er et mindre problem hos de private leverandørene, for de har organisert seg bedre allerede, hevder Høyremann James Stove Lorentzen.

Han mener det er viktig å opprettholde det frie brukervalget i hjemmetjenesten.

– Det er ikke sånn at private alltid er best, dette er ikke ideologisk for oss, det vi er ute etter er hva som er best for brukeren, sier han.

– Høyre leverte et budsjett hvor de kuttet bydelene med 300 millioner kroner. Når vi vet at halvparten av det går til eldreomsorg, da vet vi at kvaliteten på hjemmebaserte tjenester ville vært svekket om Høyre skulle styrt i 2018, kontrer byråd Tellevik Dahl.

– Vi har økonomi til å øke kvaliteten på tjenestene, på grunn av eiendomsskatten. I motsetning til James Stove Lorentzen som vil strupe bydelsøkonomien, sier hun.