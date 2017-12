Pensjonerer Oslos hemmelige servere

Oslo

Det er vel få som får julegrøten i vrangstrupen når det kommer avisartikler om nye IT-driftavtaler i Oslo Kommune. Men denne uka kunne vi lese i at Oslo kommune setter ut IT-driften til det private konsulentselskapet Sopra Steria. Nesten en milliard kroner, ble nevnt. Hvada? Foregår en av historiens største privatiseringssaker? Uten at noen bryr seg?

Best å ringe finansbyråden, han pleier å ha greie på sånt.

– Heisann, Robert. Har du akkurat privatisert hundrevis av IT-arbeidsplasser?

– Svaret er nei.

Robert er Robert Steen, finansbyråd med ansvar for det meste av it, og dermed også modernisering i Oslo kommune.

– Det vi gjør er at vi går fra en driftsituasjon hvor Oslo kommunes IT har blitt driftet på servere vi har eid selv. Nå slipper vi det.

Privatiserer ikke

Men det er altså et resultat av at Oslo bytter IT-leverandør, ikke at de setter ut en masse greier som tidligere har vært gjort av kommunen selv. Men burde ikke kommunen egentlig ansatt disse IT-folka selv, Steen? Og eid serverne også?

– Nei. Jeg tror det er fornuftig, faktisk, å sette det ut. Jeg tror det er viktig at vi er bevisste på hva som er kommunens kjerneoppgaver, sier han.

– Hvor mye er avtalen verdt?

– Det er en avtale på fem år, med opsjon på ytterligere fem år. Om opsjonen blir utløst, så blir det rundt en milliard til sammen.

150 servere

Men for å skjønne detaljene må jeg snakke med Utviklings- og kompetanseetaten. Der får jeg jaggu satt opp en konferansesamtale (disse folka har greie på teknologi, veit du), med Maria Therese Sanna, som er prosjektleder, og Gunnar Wedde, avdelingsdirektør med ansvaret for konserninnkjøp.

– I dag er alle serverne til Oslo kommune samlet i to ulike datahaller, sier Wedde.

– Hvor da?

– Vi ønsker ikke å oppgi konkrete adresser, men har leiekontrakt med to datahaller.

– Ok, hvor mange er det da?

– 150 servere, sier Sanna.

– Og … de skal skrotes, eller?

– I løpet av tre år, estimert, så vil driften, og alt det fysiske, overføres til ny driftleverandørs datahaller.

– Og da skal alt være der?

– I utgangspunktet vil all lagring og drift av data fortsatt være i Norge. Det er hovedbildet. Men så kan det være at man kjøper nye tjenester som er i skyen, sier Wedde.

«I skyen» er IT-språk for «på en eller annen server ute i verden ett eller annet sted», gjerne drevet av internasjonale giganter som Google, Amazon eller Oracle. De er gjerne kjent for at det ikke kræsjer så ofte, men også at man veldig lett kan utvide kapasiteten. Man trenger ikke å kjøpe en ny server for å få mer datakraft.

– Hva slags data er det som skal ligge der, da? Er det våre mest private hemmeligheter?

– Det er drift av alle kommunens fagapplikasjoner. Gerica, barnehagesystemer, nettsider, all fagprogramvare, forklarer Wedde.

– Men personverndirektivet og sikkerhetsbestemmelsene der har vært navet i anskaffelsen. Vi ivaretar sikkerheten ytterst nøye, legger Sanna til.

– Og om vi kjøper skysystemer vil alt uansett være lagret i Europa, sier Wedde.

– OK, men hva med arbeidstakeres rettigheter? Oslomodellen og greier?

– Vi har hatt stort fokus på det, lønn og arbeidsvilkår, det ligger som en del av basisen. Det skal være ti prosent lærlinger i de faggruppene hvor det er mulig.

– Hvor er det mulig, da? Det er kanskje vanskelig å ha oversikt over arbeidsforholdene til Amazon, liksom?

– Det er et krevende bilde, det er det absolutt. Men vi har ikke hatt leverandører inne som underbyr hverandre, fra India eller sånt. Dette er høyt spesialiserte tjenester, og ikke i de klassiske områdene for sosial dumping, sier han.

De forteller også at pris har vært vektet relativt lavt i dette anbudet.

– Det viktigste er at leverandøren er med på den transformasjonen som skal skje i Oslo kommune, sier Wedde.