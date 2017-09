Oslo

Byrådet foreslår i budsjettet å sette av 20 millioner kroner for å fullføre opprustningen av Kulturhuset Hausmania og friområdet i kvartalet.

– Jeg er glad for at vi får ferdigstilt et byøkologisk kulturkvartal i Hauskvartalet, sier byråd for byutvikling Hanna E. Marcussen.

Vega Scene

Deler av selve hauskvartalet ble i 2016 solgt til Urbanium som skal bygge boliger og et kulturhus i tråd med reguleringen av eiendommen.

Enn så lenge er det ikke bestemt hvordan Hausmania skal ende opp. Det er flat struktur på Kulturhuset Hausmania, så der blir det litt møtevirksomhet med brukerne først, før prosessen fortsetter.

– Det er veldig spennende for oss nå. Vi skal inn og definere bruksområdet i en internprosess. Nå får vi muligheten til å utvikle noe sammen med brukerne, sier styreleder Gunnar Gram Franck.

Eier

Oslo kommune eier fortsatt byggene som Kulturhuset Hausmania leier. Kommunen har investert rundt 25 millioner kroner på eiendommen de siste årene. Blant annet er det gjennomført fasaderehabilitering, takarbeider og fjerning av sopp og råte. Kommunen har dessuten satt i stand «Gamle kafé», «Grusomhetens teater» og konsertlokalet 1108 som en del av Kulturhuset Hausmania.

Oslo-budsjettet 2018: As Oslo koster 71 milliarder i året. Dette går pengene til!

Kulturarenaer

Kulturhuset Hausmania vil få flere kulturarenaer i enden av opprustningen. I tillegg vil Vega Scene med kino- og teaterhus få seg plass i kvartalet.

– Hauskvartalet er et sentralt område i utviklingen av kulturaksen langs Akerselva. Nå faller flere biter på plass og vi ser fram til oppsetninger på Grusomhetens teater, nytt kulturtilbud på Vega Scene og i Kulturhuset Hausmania. Det nye kvartalet vil gi rom for et spennende kulturopplevelser. Vi øker støtten til Grusomhetens teater og Vega Scene neste år, sier byråd for kultur og frivillighet Rina Mariann Hansen (Ap) som ser fram til at området står ferdig om fire til seks år.