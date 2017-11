Oslo

Dagsavisen var med på befaring på ett av Oslos nye signaturbygg.

35 meter over bakken

Utstyrt med verneutstyr og med administrerende direktør i Kultur og Idrettsbygg KF, Eli Grimsby som engasjert guide, tok vi byggeheisen opp til Oslos nye bibliotektak, 35 meter over bakken.

– Håper du ikke har høydeskrekk, ler direktøren, og skritter kattemykt over planker og armeringsjern.

På toppen av nybygget, har vi utsikt rett mot et annet signaturbygg som Eli Grimsby er sjef for.

Det nye Munchmuseet.

– Nå kan du se den karakteristiske formen bygget får på toppen, sier Eli Grimsby og peker.

Mest i øyenfallende er byggets fire lange rulletrapper, som allerede er på plass.

– Også her i Deichman er rulletrappene på plass. Størrelsen tilsier at de må inn tidlig i byggefasen, sier Grimsby.

Trang start

Eli Grimsby kom inn i prosjektet i 2015, og fikk nok å stri med.

Vannlekkasjer, i det som flere mener er Oslos dårligste grunn, førte til problemer med spuntingen (jernplater rundt tomten), noe som er nødvendig for å få en tett byggegrop.

– De første to månedene hadde jeg kontor i brakkeriggen på byggeplassen for å skaffe meg full oversikt, sier Grimsby.

Problemene førte til forsinkelser og en kostnadssprekk på over 300 millioner kroner.

Da var det flere som tok til orde for å skrinlegge hele prosjektet.

– Men nå har vi full kontroll på kostnader og fremdrift, sier Eli Grimsby.

– Du er sjef for flere store byggeprosjekter i Oslo, og skal holde styr på over fem milliarder kroner. Går det ut over nattesøvnen?

– Slettes ikke, ler direktøren.

– Selv om det er store tall jeg har ansvaret for, så har jeg mange flinke folk med meg til å passe på at budsjettet holder. Jeg er allikevel ned på detaljnivå selv, og er nok Oslos gjerrigste direktør, ler hun.

Ismaskin

Deichmanske bibliotek er et komplisert byggeprosjekt, og blir en spesielt og særegent bygg.

– Uten en eneste rett vinkel, sier HMS-sjef for prosjektet, Geir Steinland, til Dagsavisen.

– Vent. Jo forresten, vi fant en rett vinkel her om dagen, sier han med et smil.

Bibliotekbygget er et kompaktbygg fordelt over fem etasjer med full kjeller. Det arkitektoniske konseptet bygger opp om det store, sentrale, sammenhengende bibliotekrommet som strekker seg oppover i etasjene.

Is på Anne Cath. Vestlys plass

Bygget får en spesialbygget fasade, som sørger for optimal utnyttelse av dagslyset, og med minimalt varmetap.

Trygt nede på bakken, tar vi turen ned i kjelleren til biblioteket.

Her er et stort team med håndverkere godt i gang med å montere byggets mange tekniske installasjoner.

– Vi har også fått på plass ismaskinen, som gjør at vi kan legge is på Anne Cath. Vestlys plass foran biblioteket, sier Eli Grimsby, og leder oss forbi travle montører, forbi ismaskinen, og videre inn til bibliotekets kinosal.

Vannspeilet foran plassen skal etter planen være vassedam om sommeren og skøyteis om vintern.

– Dette blir et bygg for alle, og for mange aktiviteter, sier biblioteksjefen, som i voksen alder er blitt en stor Harry Potter-fan.

