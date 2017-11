På denne gården er jentene viktigst

Oslo

Lenge før Holmlia ble et boligområde, lå Søndre Aas gård alene på det som var langt ute på landet før de første blokkene reiste seg i 1980.

Etablert tilbud

– Ungdomskontoret, som det het den gang, mente at det var lurt og viktig at det var et etablert barn og ungdomstilbud før innflyttingen. At ting skulle sitte i veggene. Det var starten, sier barnevernspedagog og ridelærer Sara Kinge Bergland.

Hun er oppvokst på gården, som drives av Bydel Søndre Nordstrand.

Selv om hester er i fokus, definerer de seg ikke som et ridesenter.

– Vi er et miljøsenter, med fokus på jenter. Selv om de ikke fortsetter med hestesport, er vi en døråpner for andre idretter, sier Sara Kinge Bergland til Dagsavisen.

– Vi har prøvd å gjøre noe for å få med gutter, men 95 prosent av dem som går i stallen er jenter. Det er viktig med gode tilbud for jenter, selv om vi også har noen få gutter her, sier hun.

– Deltakelse i fritidsaktiviteter er kostbart. Selv om vi har et av de rimeligste ridetilbudene i Norge, er det ikke gratis. Dette ekskluderer dessverre en del av de vi ønsker å nå, som jenter med minoritetsbakgrunn, sier hun.

For noen år siden hadde vi et prosjekt hvor vi ga gratis ridetimer til minoritetsjenter i skoletiden. Vi hadde et samarbeid med skolene på Holmlia, hvor sosiallærerne plukket ut de de mente trengte dette tilbudet. Ikke bare minoritetsjenter, men også barn- og unge som ikke hadde råd selv, sier hun. Det var veldig vellykket, men vi mistet dessverre prosjektstøtten til dette, sier hun.

Ikke er det bare mange minoritetsungdom på Holmlia, men det er også en bydel med mye fattigdom.



Sara Klinge Bergland. Foto: Siri Øverland Eriksen

Løft

– Hestesport er i utgangspunktet dyrt. Likevel er vi et lavterskeltilbud, hvor alle skal kunne delta, til en lav kostnad, sier Sara Kinge Bergland, og gir fjordingen «Høvding» et klapp.

Før valget i høst kom den ene toppolitikeren etter den andre til Holmlia, og snakket varmt og lenge om hvor viktig det er å gi bydelen et løft.

Men da statsbudsjettet ble lagt fram ble det kun satt av fire millioner kroner til å løfte Bydel Søndre Nordstrand.

Og 30 millioner kroner til ekstra politi.

– Når regjeringen sendte tre statsråder til Oslo Sør i valgkampen og lovet å satse på bydelen, og så endte med å bevilge fire millioner er det flaut og hjelper lite, sa Rødt-leder Bjørnar Moxnes til Dagsavisen i forrige uke.

– I flere tiår har Søndre Nordstrand blitt oversett av kommunen. Nå må det ta slutt. Engasjementet i bydelen viser at innbyggerne ikke lenger vil godta det, de krever rettferdig behandling. Vi er i ferd med å rette opp skjevheten i kommunen, men staten må også inn, sa Rødt-lederen.

I tillegg til en drøy sjudobling av områdesatsingen i Oslo Sør, foreslår Rødt en rekke tiltak som vil bidra til å løfte bydelen.

Rødt ønsker å hjelpe områder i Oslo som sliter, og aller mest «den glemte bydelen». Søndre Nordstrand.

– Holmlia har sine utfordringer, og vi ble skuffet da det ikke fulgte mer midler med løftene. Vi er driftet av Oslo kommune, men de pengene gjør at driften går rundt. Vi har mange prosjekter, men utfordringen er at vi må søke prosjekt for prosjekt. Det gir lite rom for forutsigbarhet, sier hun.

Foruten 23 hester, har gården sauer, griser, haner og høner, påfugler og katter.

Gården Som Klasserom

– På dagtid har vi blant annet prosjektet «Med Gården Som Klasserom». Dette er et samarbeid med barneskolene i bydelen. Smågrupper med elever som trenger noe annet i skolehverdagen, har to dager i uka på Søndre Aas. Her får de viktig sosial trening i å skulle samarbeide i gruppe, behovsutsetting, og å vise omsorg for dyr og hverandre, og mye annet, sier Sara Kinge Bergland.

I tillegg er hele klasser her i 3. og 6. klasse. De er blant annet med på lamming, klipping av saueull og får tilbake et slakt på høsten, med full gjennomgang av oppdeling og matlaging.

– De er også med å dyrke poteter og annet på jordet. Vi har også starta opp et samarbeid med noen barnehager i forbindelse med dette. I tillegg er det mye fribesøk av barnehager, hvor de kommer på egen hånd eller med omvisning og kjøretur, sier Bergland.

– Vi skulle gjerne utvidet mange av tilbudene vi har. Vi har et stort potensial til å nå mange fler. Men de skorter på pengene. Vi er en brubygger for en bydel med utfordringer. Og vi en jentearena. De andre fritidsklubbene i bydelen har nesten ikke jenter. Det vi ikke har, men ønsker oss, er sene kveldstilbud, sier Sara Kinge Bergland.

