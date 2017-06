Overraskende vinner av travfesten på Bjerke

Av Bernt Harald Dysthe Brennevann

Eventyrhesten Lionel og kusk Gøran Antonsen så ut til å ha koblet et grep på det stjernespekkede feltet ut av siste sving, men ned oppløpet måtte hjemmehåpene se italienske Twister Bi og Christoffer Eriksson sikre seg seierssjekken på 1,5 millioner norske kroner.

Lionel ble nummer to, mens den franske stjernen Aubrion de Gers tok tredjeplassen.

– Jeg følte at de andre ikke kunne følge meg i siste sving. Hesten kjentes fin ut, men den andre var bedre. Jeg vet ikke hvordan jeg skulle kjørt løpet annerledes. Jeg er kjempefornøyd, sa kusk Antonsen etter målpassering.

– Det var ikke Lionel som skuffet, det var Twister Bi som var positiv, tilføyde han.

Norsk ventetid

Trener Daniel Redén var også fornøyd.

– Det jeg setter fingeren på er at Lionel manglet en siste gjennomkjøring, et løp i kroppen for 14 dager siden. Hadde han fått det ville seieren vært i havn. Jeg heiet hele oppløpet ned, Gøran kusket perfekt og fortjente å vinne Oslo Grand Prix. Men Lionel er ikke ferdig ennå, vi kommer tilbake til neste år og får revansje da, sa han til Equus.

Fredrikstad-traveren B.B.S. Sugarlight klarte ikke melde seg på i seierskampen søndag. Det gjorde heller ikke delvis norskeide Your Highness.

Sistnevnte vant fjorårets utgave av Oslo Grand Prix, men ble disket i etterkant etter å ha avgitt positiv dopingprøve.

Lionel kunne ha blitt den første norskfødte hesten med seier i Oslo Grand Prix på 30 år. I 1987 gikk travkjæledeggen Rex Rodney til topps i det prestisjetunge løpet på Bjerkebanen.

Drøm

Lionel, som er oppkalt etter fotballstjernen Lionel Messi, fikk 750.000 kroner for søndagens andreplass. Så langt har hesten travet inn over 11 millioner kroner i karrieren. Tidligere i vår vant han det prestisjetunge Olympiatravet på Åbybanen i Göteborg.

Søndag var imidlertid kjempeoverraskelsen Twister Bi og Christoffer Eriksson et nummer for gode.

– Jeg har alltid drømt om å vinne et løp som dette, helt siden jeg satt hjemme som liten og så travløp. Hesten kjentes sterk ut underveis og i tillegg hadde jeg litt flaks underveis, sa svensken i seiersintervjuet.

Twister Bi var et sistevalg i spillet foran søndagens Oslo Grand Prix. Få levnet den italienske traveren en sjanse fra et vanskelig spor sju. Sammen med kusk Eriksson ble alle dystre spådommer gjort til skamme.

Neste løp for Lionel er Ulf Thoresens Grand International på Jarlsberg Travbane søndag 9. juli. Hesten reiser i mellomtiden tilbake til Sverige for mer trening. Deretter skal han oppstalles på Antonsens gård i Indre Østfold for å forberedes til vinterens Prix d’Amerique i Paris siste helgen i januar. (NTB