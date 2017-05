Over hele verden

Oslo

I 2008 sto jeg i sentrum av Ashgabat, hovedstaden i Turkmenistan. Et totalitært og lukket land, nesten like ufritt som Nord-Korea. Tuftet på veldig konservative verdier og med en ekstrem personlighetskult sentrert rundt landets da nylig avdøde leder Saparmurat Niyazov.

Landet er mest kjent for de mange rare forbudene den eksentriske diktatoren innførte, inklusive bannlysing av musikk på offentlig sted, gulltenner og langt hår. De er også kjent for gigantiske naturgassreserver, som overhodet ikke kommer befolkningen til gode.

Over meg raget det nesten 100 meter høye «nøytralitetsmonumentet»: en søyle montert på tre føtter som skrever over en jålete plass midt i sentrum av byen. Resten av landet er fullstendig nedkjørt, men her er det marmor, gull og fontener som gjelder. Helt øverst på søyla: En stor, gullbelagt statue av diktatoren som roterer slik at solen alltid skinner i ansiktet hans. Et konservativt og ultrakorrupt land som ikke nødvendigvis er så veldig positivt innstilt til utlendinger, og som da utstedte noe sånt som 200 turistvisum i året.

Her kom jeg – en bleik europeer antrukket i shorts og T-skjorte - spaserende opp til nasjonens viktigste monument mens vaktene stirret og holdt i AK-47’ene. Så løftet jeg et Vålerenga-skjerf over hodet og lot meg fotografere foran nasjonens helligdom. Enga her, Enga der!

Les også: Banehopping

En gang i tida startet Klanens medlemsblad en skjerfeside, hvor Vålerenga-fans på reise lot seg fotografere foran kjente landemerker og på kjente steder med skjerf over hodet.

Vålerenga-fans er reiseglade folk, og det er også alle i Aperopets redaksjon. Den stafettpinnen har vi tatt over. På Aperopet.no finner du et interaktivt skjerfekart hvor Vålerenga-fans har sendt inn bilder fra hele verden. Fra Whistler i Canada til Byron Bay i Australia. Fra Machu Picchu i Peru til den forbudte by i Beijing.

Vålerenga-fans finner du nemlig omtrent overalt. En kjent historie i klanskretser omhandler en Vålerenga-fan som var på ferie i Spania og dro på tyrefekting. Han syntes det var ganske kjedelig å se organisert dyretortur, og stemninga på tribunen var ganske laber. Så han ropte «Heia Vål’enga!». Da tok det ikke mange sekundene før han fikk svar fra andre siden: «Heia Vål’enga!». Så neste gang du er på ferie, bortetur med Vålerenga eller hvor som helst: pakk med deg et skjerf og send oss bildet.

For deg med ♥ for Oslo: Følg oss på Facebook!

Apropos bortetur - over 500 Vålerenga-fans tok turen til Skien for å rope «Heia Vål’enga» kvelden før første mai. De fikk se et Vålerenga-lag som hadde kvelertak på Odd de første 30 minuttene, men så klappet sammen når de slapp inn en scoring etter en halvtime - på Odds første angrep. Det endte med 2-1 tap til slutt. I VG peker Deila og Tollås på problemet: Ingen går i krigen.

Dette er en mental greie, det går ikke på ferdigheter. Deila påpeker at for enkelte har det vært halvannet år med dårlige opplevelser, og han har nok rett. Det har vært tøft i Vålerenga, mye tøffere enn mange utenfor kanskje forstår.

Så når det butter imot er det lett å gå i kjelleren og begynne å tenke negative tanker. Bli redd for å få kjeft av media, og kanskje til og med redd for egne «fans». Ikke de som heier på dem på tribunen, men vannhodene som sitter på sosiale medier og øser ut edder og galle. Folka som liker å finne syndebukker.

Allikevel er det ikke noe poeng i å grave seg ned heller. Vålerenga har noe ekstremt spennende på gang, og selv på en dårlig dag klarte vi nesten å kjempe oss fra 0-2 til poeng mot Odd på bortebane. Når laget funker er det et offensivt fyrverkeri med høyt press, passion og hard jobbing. Det er bare å få hodet på rett plass og slutte å være redd for å tape. Det kommer med tida. Og i horisonten reiser stadion seg.

Klanen har nå fullfinansiert veggene til sin tribune, og de er på vei opp. Det betyr at alt ligger til rette for det absolutt høyeste lydtrykket man har sett i norsk fotball. Stadion blir bratt og intim og kan fort bli landets desidert med fryktinngytende arena.

Vi gleder oss.

Vålerenga-tilhengerne Lars Erik Schou, Greger Thorvaldsen, Trond Erik Sandgren og Kjell Henning Thon skriver i Dagsavisen hver fredag, under vignetten Aperopet.