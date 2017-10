Oslo

Det har vært vått i Oslo den siste tiden. Ikke bare ute. For de som hver dag tar T-bane til og fra Carl Berner stasjon i Oslo har ikke sluppet unna vannet inne under tak heller. Vannet strømmer rett og slett gjennom grunnen og ned på stasjonsområdet på grunn av porøst grunnfjell. Et porøst grunnfjell som skaper fuktige problemer fra Sinsen til Tøyen.

Under den siste tidens nedbør har det vært rene bekker flere steder på Carl Berner T-banestasjon, særlig på perrongen i retning fra sentrum.

Hos Sporveien får Dagsavisen vite at det er en situasjon det er vrient å gjøre noe med.

– Carl Berners plass er en stasjon som ligger i et vanskelig geologisk område og vanninntrenging er et kjent problem, sier kommunikasjonsrådgiver Jan Rustad i Sporveien som har ansvaret for stasjonen.

Det er altså vann som renner ned fra høyder omkring, og gjennom grunnen, som har skylden for de sildrende bekkene på Carl Berner. Og det blir ingen umiddelbar slutt på problemet.

– Det er ingen løsning med injisering og tetting med betong, da vil vannet dukke opp andre steder, sier Rustad.

Sporveien bruker derfor en slags takrenne for å lede vannet bort fra perrongen.

– I ekstreme tilfeller vil det være en del drypp på stasjonsområdet, sier Rustad som sier at Sporveien skal ta fatt i saken.