Oslos beste på kvinnehelse

Oslo

I Bydel Grorud har Helsestasjonen vært tidlig ute og startet opp med et helhetlig forebyggende helsearbeid for kvinner med tilbud om svangerskaps- og etterkontroll hos jordmor.

Ifølge #sjekkdeg-kampanjen som nå videreføres i helsepolitisk satsing tar altfor få kvinner, kun 70 prosent, celleprøver. Men blant kvinnene som kommer til helsestasjonen på Grorud har samtlige som har fått tilbudet takket ja. Det er jordmødrene Torill Wenche Sirevåg Vik og Christine Thaulow som har startet opp prosjektet i 2015, og nå kan de banke i bordet med det som må være byens beste tall.

– Så vidt vi vet er vi alene om å tilby dette til alle kvinner i bydelen, sier Torill Wenche Sirevåg Vik, som sammen med Christine Thaulow startet prosjektet i 2015.

Unik mulighet

Ifølge tallene til Grorud Helsestasjon fødes det årlig i underkant av 400 barn i bydelen. Kvinnene kan selv velge om de går til oppfølging hos lege eller jordmor, eller om de kombinerer begge.

– Fra oppstart i oktober 2015 og fram til nå har helsestasjonen hatt 377 kvinner totalt på etterkontroll og tatt 262 celleprøver (kvinner under 25 år skal ikke ta celleprøve). I 2016 tok de 262 etterkontroller og 185 celleprøver. Det viste seg at rundt femti prosent av kvinnene totalt og seksti prosent av innvandrerkvinnene aldri hadde tatt celleprøve tidligere. Dette viser at jordmødrene treffer mange av kvinnene som ellers faller utenfor screeningsprogrammet. Og nøkkelen? At de er jordmødre.

Tillit

Torill Wenche Sirevåg Vik og Christine Thaulow mener tilliten kvinner får til jordmødrene gir dem en unik mulighet til å følge opp, også etter svangerskap og fødsel. Mange synes det er lavere terskel å ta celleprøve hos en jordmor enn hos fastlegen, spesielt om fastlegen er en mann.

– Vi har fulgt dem under hele svangerskapet, er tett på, og på etterkontroll bidrar vi også med familieplanlegging og prevensjon, og snakker om fødselen, fødselsdepresjoner og traumatiske fødselsopplevelser som kan utvikle seg og lettere komme fram igjen ved neste svangerskap og fødsel dersom de fortrenges. Slik blir vi kjent med kvinnene over lang tid, bygger tillit, slik at de føler seg trygge, sier Christine Thaulow. – Det gir kvinnene bedre mulighet til å planlegge livene sine, sier Torill Wenche Sirevåg Vik.

Integrering

Jordmødrene på Grorud bidrar til å fremme kvinnehelse, spesielt blant minoritetskvinner. På denne helsestasjon har de fleste av brukerne innvandrerbakgrunn, og jordmødrenes arbeid bidrar også til integrering og god familiehelse.

– Jeg kommer til å fortsette å gå hit for å ta celleprøve. Det er viktig, spesielt for å oppdage kreft. Jordmødrene her har lært meg mye jeg ikke visste, og så er det veldig hyggelig å komme hit, sier somaliske Shamso Abdikariim, som har gått til kontroll mens hun var gravid med datteren Anessa.

Hemmelig

Det var under en opplæring på den tidligere Fafusklinikken (Familieplanlegging og forebygging av uønskede svangerskap og abort) der en gruppe på tre, fire jordmødre tok et frivillig initiativ til å starte opp et tilbud om prevensjon til minoritetskvinner, at Torill Wenche Sirevåg Vik og Christine Thaulow fikk ideen til å starte sitt prosjekt på Grorud. De har fått støtte fram til i år, og nå søker de midler til å fortsette å drive videre. Drømmen er at det skal bli et permanent tilbud i bydelene.

– Tilbakemeldinger fra kvinnene viser at de velger jordmødre når de får muligheten. Jordmødre kan kvinnehelse, og det kommer kvinnene til gode samtidig som det har en klar samfunnsøkonomisk gevinst, sier Torill Wenche Sirevåg Vik.

– Nå har vi stor pågang for hospitering fra andre jordmødre i Oslo og Akershus, blant annet Bærum, Gran og Sørum, men også fra Hattfjelldal og andre steder, som ønsker å starte lignende tilbud i sin bydel og kommune. Kvinner etterspør dette hos jordmor, og jordmødrene ønsker gjerne å gjøre dette, som hører naturlig inn i fagfeltet/utdanningen, sier hun til Dagsavisen.

