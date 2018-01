Oslopolitikken som fikk oss til å flire

Oslo

2017 er forbi. Men, det var også et av de mest minnerike årene i Oslo-politikken på veldig lenge. Ikke minst på grunn av en tilsynelatende evig strøm av små og store skandaler.

Det du trenger å huske fra 2017 er først og fremst bygg og søppel. Men et par andre artige småsaker skjedde jo også. Og her er de viktigste … nei, forresten, artigste. I omvendt rekkefølge!

11. Fisketorg falt i fisk. Endelig skulle Oslo få et eget fisketorg, mente politikerne. Ojoj. Tenk! Vi skulle bli nesten like bra som Bergen! Utrolig!

Neida. For oss som ikke vurderer byen vår først og fremst for dets potensiale til å skape gode viral-videoer fra Visit Norway, framsto hele fiskedisken som en fristende vits. Og bedre ble det ikke da en Aftenposten-journalist faktisk gikk en tur på fisketorget og oppdaga at det ikke egentlig var noe fisketorg der. Det var bare en fis av en fiskedisk, fint plassert midt i en grisedyr restaurant. Æsj.

10 KIA-og-dalbane. Kristent Interkulturelt Arbeid er ikke like kjipt som det låter. Neida, KIA driver med språkopplæring for kvinner og greier. Men senteret har nå offisielt vunnet Oslo-rekorden i å gå inn og ut av budsjetter mange ganger på et år! Du skjønner, KIA prøver å være både på statsbudsjettet og Oslobudsjettet. Men begge budsjettene behandles to ganger i året (en revidert og en vanlig), og KIA greide kunststykket å først være ute, og så være inne, på fire forskjellige budsjetter på ett år! Full uttelling, KIA! Grattis!

9. Kjendisene! Ikke skjønner vi hvorfor Se og Hør ikke møter opp på pressebenken under bystyremøter for tida. Man risikerer jo å treffe på både film- og tv-skaper Ulrik Imtiaz Rolfsen (Ap), ambulansesjåfør Eirik Schjenken (Frp), skuespillerne Geir Kvarme (Høyre) og Jørgen Foss (Ap), samt Kurt-skaper Erlend Loe fra MDG. For ikke å snakke om han stjerneadvokaten Geir Lippestad (Ap). Men han slutta jo, da. Det eneste som kan toppe kjendisåret 2017 er om Tommy Tee endelig kommer inn for Rødt. Mmmm! Takin ova!

8. Overdøvet av meningsfeller. Da byens MC-entusiaster mistet sitt samlingssted i sentrum, lagde de en særdeles bråkete demonstrasjon utenfor rådhuset, midt under et bystyremøte. Dessverre for stakkars Saida Begum (Høyre) var det hun som sto på talerstolen akkurat da det begynte å bråke noe infernalsk utenfor. Praktisk talt alle bystyrerepresentantene gikk til vinduene bakerst i salen, mens Begum av en eller annen grunn insisterte på å holde innlegget sitt ferdig som om ingenting skjedde. Litt flaut, men mest artig.

7. Hand i hand. Enkelte av oss synes at selv å åpne julepresanger uten barn tilstede føles litt kleint. Men Oslos folkevalgte klinte til med å gå hånd i hånd rundt juletreet og synge Glade jul sammen. Tverrpolitisk. superflaut og veldig gøy for oss som slapp!

6. Eiendomsskatt. Denne bystyreperiodens mest irriterende mas kommer fra Høyre og handler om eiendomsskatt. De vil bare ikke gi seg, og i hvert bystyremøte, så skal høyrepolitikere snakke om hvor urettferdig/usosialt/umoralsk/ulovlig eiendomsskatten er. Oslo ble til og med saksøkt!

Men da Høyre la fram sitt alternative budsjett nå i høst, så hadde de jaggu med en masse inntekter fra eiendomsskatt! De er dermed offisielt både for og mot eiendomsskatt samtidig! Stor humor, og politikk på sitt vakreste!

5. Veireno-saken. Søppelskandalen i Oslo kommune hadde alt, nesten. Først søppel-kaos, så rekommunalisering, Raymond Johansen med megafon som fortalte arbeiderklassen at den nå er ansatt hos han. Så konkurs i Veireno. Og så informasjonen om at mannen som kjørte alt i grøfta, Veireno-sjef Jonny Enger, tok ut 25 millioner kroner i utbytte i høst. Artig eller ei, det er i hvert fall en lærerik historie om hvem som alltid kommer ut på topp, uansett.

4. Bygging av leikegrinder. Vålerenga og Oslo kommune har hatt to parallelle byggeprosjekter gående i 2017. Det ene er Vålerenga stadion, som i og for seg gikk helt greit, fram til Vålerenga bestemte seg for at de ikke kunne fikse en vei likevel, og kommunen sa at det var greit fordi ... det var Vålerenga. På byråkratisk ble det kalt Endring av rekkefølgebestemmelser, men i virkeligheten betyr det at kommunen gjør det Vålerenga egentlig skulle gjøre.

Men det var jo ingenting mot trøbbelet med nye Jordal Amfi. Der oppdaget man nemlig både at bekken under amfien var for høy og at tegningene til den nye amfien var for smale. Det ene førte til forsinkelser, det andre til frustrasjon. Så resultatet blir at Oslo får en forsinka ishall, med en bredde som ingen vil ha. En klassisk tap-tap-situasjon. Men det er vi som heier på Vålerenga vant til i alle fall.

3 Bompenger. Oslos bensinbilister må nå betale 44 kroner hver gang de kjører inn i byen. Og så blir det enda dyrere om du har diesel eller kjører i rushen. Uansett blir det mer penger, og det utløste enormt raseri og en kjempedemonstrasjon i borggården i oktober. Det er to artige ting her. A: At demonstrantene var mest rasende på MDG, selv om bompengeøkningen er vedtatt av alle partier unntatt Frp og Rødt. Og B: At politikerne på rådhuset satt selvgode på sosiale medier og latterliggjorde hvor liten demonstrasjonen kom til å bli, helt til borggården plutselig var stappandes full. Det eneste som er tydelig er at ingen forstår motparten. Men vi andre kan flire fra sidelinja.

2 Boligbygg. Dagens Næringsliv avslørte at Oslo kommune har shoppa leiligheter som ferdigpoppa popcorn: Sjukt overprisa og fullt av luft. Så langt har en konsulent, en investorsnekker, en styreleder, hele resten av styret, og så til slutt selveste byråd Geir Lippestad gått av. Moralen er: Alt gikk bra for dette byrådet helt til de begynte å kjøpe seg opp på vestkanten. Da var det stopp. Skomaker bli ved din lest. Rødgrønne, hold dere til å fikse groruddalen. Ellers kommer DN og tar dere.

1. Men ingenting har vært så artig i år som ressursfordelingsmodellen. Ordet ingen uten 40 vekttall i skolepolitikk en gang greier å telle stavelser i. Langt mindre uttale.

Byrådet bestemte seg for å flytte penger, sånn at osloskolene som har kommet dårligst ut så langt skulle få mer av kaka. Først protesterete rektorer i vest, så protesterte rektorer i øst på rektorene i vest, så prøvde Rødt å stikke kjepper i skolehjulene, så blei foreldrene i sentrum øst forbanna, og til slutt var alle så sure på hverandre at skolebyråd Tone Tellevik Dahl gikk av som skolebyråd omtrent to-tre sekunder etter at forhandlingene var ferdige.

Men ikke nok med det: Virkelig artig ble det ikke før det ble klart at bystyret faktisk hadde glemt å vedta den nye modellen.

Jepp. En slags teknisk feil, hvor bystyret bare tok endringene «til orientering» i stedet for å vedta dem, ble avtroppende skolebyråd Tellevik Dahls artige lille julepresang til påtroppende skolebyråd Inga Marte Thorkildsen. Og dermed kunne alle ta nyttårsferie, i trygg visshet om at ingenting var vedtatt likevel.