Oslo sør får – litt

Oslo

Onsdag kom regjeringa i mål med forhandlingene om årets statsbudsjett. Blant de viktigste sakene var Tesla-skatten (den ble ikke noe av), sukkeravgiften (opp!), kvoteflyktninger (flere) og kanskje særlig ny lærernorm.

Lærernormen innebærer at det nå skal bli maks 15 elever per lærer i første til fjerde klasse, mens det ikke skal være mer enn 20 elever per lærer i klasser fra femte til tiende. Og mens mange av de andre store sakene er veldig nasjonale, så kan lærernormen bli ekstra viktig her i Oslo.s

– Det vil føre til at Oslo kommer til å få betydelig mer penger for å ansette flere lærere, sier Erik Lunde.

KrFs gruppeleder i Oslo (bystyregruppa består bare av én, men likevel!) mener lærernormen er det store gjennomslaget for KrF i forhandlingene.

På sidelinja jubler SV.

– Her står vi skulder ved skulder med KrF. Jeg håper det betyr at vi får penger til mye flere lærere i Osloskolen, sier sjefen i Oslo SV, Sunniva Holmås Eidsvoll.

– Det er jo overfylte klasserom i veldig mange Oslo-skoler, sier hun.

Holmås Eidsvoll legger til at hun på to punkter er svært skuffet over budsjettet. Det gjelder kutt i bostøtten, som dekker husleie for de aller fattigste, og at det ikke kom penger til karbonfangst på Klemetsrud-anlegget.

– Her ødelegger budsjettflertallet både for Oslo og Norge, sier hun.

Oslo sør

Områdeløft i Oslo sør har også vært et av de største stridsspørsmålene i årets budsjett. Kommunalminister Jan Tore Sanner og regjeringa valgte å sette av bare fire millioner. Men nå er forhandlingene ferdig, og områdeløftet får 14 millioner, i stedet. Dermed greide staten nesten å komme halvveis til Oslo kommunes 30-millionersbidrag til en av Oslos fattigste bydeler.

– Vi er veldig glade for at KrF og Venstre har kjempet gjennom ti millioner ekstra, sier Elisabeth Grøtteland fra Folkeaksjonen for områdeløft i Oslo sør.

– Men vi hadde håpet på full matching, sier hun.

Erik Lunde i KrF sier at heller ikke han er helt fornøyd med bare ti millioner.

– Men vi har antydet at vi må komme tilbake til det i revidert budsjett, når planene for områdeløftet er tydeligere, sier KrF-Lunde.

– Det er fortsatt pitlete, når de sendte 4–5 ministre til Holmlia i valgkampen, sier Robert Steen.

Omsorg

Finansbyråden mener det fortsatt er et grått, kjedelig og lite ambisiøst budsjett vi har fått.

– Men omsorgshjertet til KrF har gitt utslag, legger han til.