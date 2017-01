Oslo søker priskandidater

Oslo

Kulturprisen og kunstnerprisene tildeles av forretningsutvalget etter innstilling fra kultur- og utdanningskomiteen i Oslo bystyre. Fristen for å nominere kandidater er 3. februar, og prisen deles ut i Rådhuset 4. mai i år.

– Vi har fått mange forslag, men ønsker flere. Det er byens innbyggere som selv kan nominere hvem de synes fortjener en slik pris, sier ordfører Marianne Borgen (SV) til Dagsavisen.

Siden 1966

– Dette er en tradisjon i Oslo, å dele ut kunstnerpris og kulturpris. Kulturprisen har vært delt ut siden 1966, mens kunstnerprisen opprettet i 1978. Tanken er å heie på det nyskapende som skjer i byen, og gi en ekstra stimulans til spennende ting som har betydning for byen. Samt å gi honnør til de som har holdt på en stund, sier Marianne Borgen.

Kulturprisen gi til en som har vært med over lengre tid.

– Den er det bare en av, og henger litt høyere. Kunstnerprisen kan vi dele ut inntil fem av hvert år. Det trenger ikke være til noen som har hold på lenge, men som har utviklet seg i året som har gått. Noen som har funnet på noe nytt. Det er ingen vedtekter rundt hvem som kan nomineres. Kulturbegrepet er vidt, sier nestleder i kultur- og utdanningskomiteen i Oslo bystyre, Eivor Evenrud (Rødt) til Dagsavisen.

I 2015 var det rockemusiker Michael Krohn som fikk kulturprisen, mens kunstnerprisene gikk til Sykehusklovnene, organist Kåre Nordstoga, tegneserieskaper og bildekunstner Mette Hellenes, manusforfatter og skuespiller Siri Seljeseth og rapduoen Nico & Vinz.

– Det er byens innbyggere selv som kan nominere kandidater, sier Eivor Evenrud.

– Vi får inn mange forslag. Men vi ønsker enda flere. Vi ønsker å vise fram bredden i Oslos kulturliv. Noe også Tronsmo bokhandel, som fikk prisen i 2013 er, sier Borgen.

– Det som er viktig for oss nå fram mot 3. februar er å invitere oslos befolkning til å komme med forlag, sier Borgen.

I 2013 fikk Tronsmo bokhandel Oslo bys kunstnerpris, samtidig som Jo Nesbø fikk den litt mer prestisjefylte kulturprisen.

– Vi druknet nok litt i oppmerksomheten rundt Jo Nesbø, men det var veldig stas å få prisen, sier daglig leder hos Tronsmo, Eva Stenlund Thorsen til Dagsavisen.

Mange priser

– Alle priser er fine å få. Og vi har faktisk fått mange priser. Det betyr mye, for prisen er gitt av Oslo by. Det betyr at vi settes pris på som en institusjon og en bokhandel som er viktig for Oslo. Prisen fikk vi da vi ble kastet ut av de gamle lokalene, Så det betydde mye for oss, sier hun.