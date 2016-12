Oslo-politiet: Parallellsamfunn ikke etablert i dag

Oslo

I en fersk rapport har ansatte i Oslo politidistrikt vurdert om de mener det eksisterer såkalte parallellsamfunn i hovedstaden, slik man for eksempel har sett i flere bydeler i Göteborg. Svaret er at begrepet ikke er dekkende for situasjonen noe sted i Oslo.

– Ingen områder i politidistriktet oppleves å være utenfor politiets kontroll eller utrygge for politiet å gå inn i, er konklusjonen.

Frykter framvekst

Rapporten omtales som en forundersøkelse, og det påpekes at den ikke gir noe bredt eller utfyllende bilde av situasjonen med parallellsamfunn i Oslo. Det legges imidlertid ikke skjul på at Oslo har utfordringer med belastede aktører, grupper, miljøer, adresser og områder av byen.

Det er stor bekymring for at et svekket nærpoliti kan bidra til framvekst av parallellsamfunn.

– Flere mente at tendensene til lukkede kriminelle miljøer i nærmiljøene var større før. De politiansatte mener likevel at situasjonen lett kan forandre seg, og understreker at nærpolitimodellen, med gode betingelser for å drive systematisk tillitsskapende arbeid, samt å komme tidlig inn med forebyggende tiltak overfor utsatte familier og miljøer, er viktig for å motvirke framvekst av parallellsamfunn, heter det i rapporten.

Forebygging

De politiansatte peker på at det ikke er behov for nye metoder, men de er bekymret for at omorganisering skal føre til økt sentralisering og at utestasjonene skal tappes for ressurser.

Selv om politifolk i Oslo ikke opplever at det eksisterer såkalte no-go-soner, er de klare på at nærpolitiarbeidet er under press. De tar derfor til orde for at «politiets omorganisering ikke må svekke de operative og forebyggende metodene som er best egnet til å forebygge utenforskap og utvikling av parallelle samfunn».

– Bekymringen er at det forebyggende fokuset fortrenges og at man dermed legger ned en suksessmodell til fordel for noe stort og nytt, heter det i rapporten. (NTB)