Oslo

En av sjåførene som ble tatt, ble målt til hele 94 kilometer i timen i 50-sonen langs en skolevei. Personen ble fotgjenger på stedet, skriver Oslo politidistrikt i en pressemelding.

– Dessverre fortsetter trenden fra tidligere år. To ting skiller seg merkbart ut og det er manglende bruk av bilbelte og bruk av mobiltelefon mens man kjører, sier Finn Erik Grønli, som er leder for trafikkorpset i Oslo politidistrikt.

– Vi liker dårlig å se bilister surfe på nettet og skrive meldinger mens de kjører. Det tar fokus vekk fra det å kjøre bil, sier han.

Men det er ikke bare bilistene som får noen klare oppfordringer fra trafikkpolitiet om å opptre hensynsfullt og aktsomt i trafikken. Grønli oppfordrer syklister og gående til å ta propper ut av ørene og heve blikket fra mobilskjermen.

Totalt har Oslo politidistrikt skrevet ut forenklede forelegg og gebyrer for omtrent 2 millioner kroner i løpet av de to siste ukene. I tillegg ble 52 bilister anmeldt for mer alvorlige hendelser. Kontrollene er gjennomført ved 161 skoler i Oslo, Bærum og Asker. Totalt ble 4.142 førere kontrollert under aksjonen, opplyser politiet.

I tillegg til trafikksaker er det avslørt tilfeller av dokumentforfalskninger, ulovlig opphold og annen kriminalitet. (NTB)