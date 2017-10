Oslo-megler må ut med millionerstatning

Oslo

Boligen på Nordberg i Oslo ble solgt for 10,5 millioner kroner til en oppkjøper uten å være annonsert og uten budrunde. Eiendommen ble deretter videresolgt for først 15 millioner kroner, så 16 millioner og til slutt 18,2 millioner kroner, melder NRK.

Det er første gang en dom faller i et såkalt «off-market»-salg, der boligen blir solgt direkte til en oppkjøper.

I dommen fra Oslo tingrett slås det fast at megleren fra firmaet Nordvik & Partners. opptrådte uaktsomt da han ikke forsøkte å forhandle prisen opp på selgers vegne, at han gjorde utilstrekkelige undersøkelser blant utbyggeren og hadde et usikkert grunnlag for prisvurderingen han satte til rundt 10 millioner kroner.

Megleren hevdet også overfor selgeren at boligen neppe ville få en høyere pris ved å legges ut for salg på det åpne markedet.

I tillegg til erstatningen må megleren og Nordvik & Partners også betale sakskostnader.

– Vi har akkurat fått dommen og registrert utfallet. Nå skal den leses grundig før vi tar stilling til en eventuell anke, sier meglerens advokat Kjetill Arnold Mellum.

(NTB)