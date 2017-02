Oslo med lærling-garanti i restauranfagene

Oslo

Med dette vil kommunen sikre rekrutteringen til restaurantfagene. Utdanningsetaten og Lærlingkompaniet (Opplæringskontoret for Hotell og restaurantfag) signerte læreplassgarantien denne uka. Det betyr at Oslo kommune nå forplikter seg til en læreplassgaranti for kokker og servitører.

Søkere til læreplass i kokk og servitør i Oslo i 2016 var på 14 kokker og 4 servitører. Målet er at flere skal søke læreplass.

Ti år med nedgang

På nasjonalt nivå nærmer vi oss ti år med nedgang i rekrutteringen og antall lærlinger i restaurant- og matbransjen er kritisk lavt.

– I dag er det 80 prosent som ikke velger yrkesfag og det er stort frafall blant dem som faktisk velger yrkesfag. Skal flere i Oslo si ja til yrkesfag, er det avgjørende at barn og unge faktisk vet hva yrkesfag er for noe, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

– Veldig mange går glipp av et spennende yrkesvalg og en sikker arbeidsplass, legger Johansen til.

Yrkesfag i barneskolen

Til høsten vil yrkesfagene bli introdusert allerede i barneskolen. I tillegg ønsker byrådet å gjøre arbeidslivet mer seriøst – gjennom mer heltid og mindre deltid, gjennom en streng lærlingeklausul og en aktiv innkjøpspolitikk.

Strategien bygger på tankegangen om at får elevene introdusert og ufarliggjort yrkesfagene tidlig i skoleløpet, og blir arbeidslivet mer seriøst, vil også flere velge yrkesfag.

– Vi er heldige som har mange flinke utenlandske arbeidere, men vi opplever for eksempel i byggebransjen at en del slutter fordi det ikke er noen kolleger de kan snakke med på et felles språk, sier Johansen.

Til utlandet

Petter Lien Gillebo (23) har vært lærling ved Thon Hotel Opera i 18 måneder. Til sommeren går ferden ut i verden for kokken.

– Hvor er jeg ikke helt sikker på ennå. Jeg har lyst til å komme meg litt ut av komfortsonen i Norge og hente inspirasjon ute i verden. Reise litt rundt og oppleve litt annet enn bare arbeid. På sikt vil jeg komme meg inn på en Michelin-restaurant og rett og slett tilegne meg kunnskap, sier Lien Gillebo.

Drømmen er å åpne et eget sted.

– Planen har hele tiden vært å starte noe eget, i utlandet eller her hjemme, sier Lien Gillebo.

NHO reiseliv offentliggjorde i 2014 rapporten: Kompetanse og arbeidskraft fram til 2019. Den viste at hele 73 prosent av norske ungdommer ønsker seg en jobb der de kan yte service og 78 prosent sier det er viktig at de får jobbe med mennesker.

Samtidig er andelen unge som ville vurdert en jobb i reiselivsnæringen gått ned og spesielt er nedgangen stor i interessen for hotell- og restaurantbransjen, kokk og servitør.

Foreldrenes holdning virker også inn på de unges yrkesvalg. Her viser det seg at kokkeyrket har en rimelig positiv klang hos foreldrene.

37 prosent sier de ser positivt på at barna velger denne retningen, heter det i rapporten.