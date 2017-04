Oslo-lærer får Holmboeprisen for 2017

Oslo

I dag ble det kjent at Hanan Mohamed Abdelrahman får Holmboeprisen for 2017. Hun er lærer ved Lofsrud ungdomsskole i Oslo.

Det er Norsk matematikkråd som står for tildelingen av prisen, som er oppkalt etter matematikeren Niels Henrik Abels lærer, og går til en mattelærer eller en gruppe lærere som har utmerket seg. I begrunnelsen for tildelingen heter det bl.a.: "Hanans undervisningsfilosofi bygger på at alle kan mestre matematikk. Hun stiller krav til elevene, utfordrer dem og forventer at de gjør en innsats."

– Hanan Mohamed Abdelrahman er en innovativ og nytenkende lærer med et brennende engasjement for matematikkfaget, sier leder i Norsk matematikkråd, Brynjulf Owren, i en pressemelding fra Det Norske Videnskaps-Akademi.

Styret i Norsk matematikkråd baserer sin beslutning på innstillingen fra Holmboekomiteen. I sin innstilling skriver komiteen blant annet:

"Hanan Mohamed Abdelrahman setter seg inn i og forstår hvordan elevene tenker og hva de sliter med, og hun gir veiledning til den enkelte ut fra deres forutsetning. Hun leter stadig etter nye innfallsvinkler for å hjelpe elevene til å forstå, og hun anerkjenner deres egne tanker, forslag og kreativitet. (...) Elever og foreldre framhever omsorgen og entusiasmen hun legger i å hjelpe den enkelte. Hanan mestrer å finne nøkkelen til motivasjon hos hver enkelt slik at elevene ønsker å utvikle forståelse for den matematikken de arbeider med."

Under en seanse på Lofsrud ungdomsskole i dag var det Brynjulf Owren som kunngjorde at Hanan Mohamed Abdelrahman får årets Holmboepris. Der er hun lærer for klasse 10B. En av gratulantene var Oslos skolebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap).

– Jeg er stolt av å være byråd for en Osloskole med høyt kompetente lærere, med lærere som brenner for faget sitt og som er genuint opptatt av at elevene skal lære mest mulig. En slik lærer er Hanan Mohamed Abdelrahman, sier Tellevik Dahl.

Prisen på 100.000 kroner deles mellom prisvinneren og skolen og overrekkes av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen på Oslo katedralskole 22. mai.