Oslo kommune gjemte parkering forbudt-skilt bak et tre

Av Espen H. Rusdal og Hilde Unosen

6. september kom det på plass et parkering forbudt-skilt, samt et «stoppforbudt», i Sandakerveien i Oslo sentrum øst. Kommer du kjørende opp bakken, er skiltet gjemt bak en pryd av blader på et tre og ikke så enkelt å se.

Det neste skiltet er gjemt bak buen i svingen. Dermed kan det være en overraskelse for enkelte som har vært vant til å sette bilen langs fortauet.

Synlig?

Dagsavisen spør Bymiljøetaten i Oslo om skiltingen i Sandakerveien.

– Hvor godt synlig er skiltet?

– De nye skiltene innebærer at hele kvartalets høyre side, fra Torshovgata. til Bentsebrugata. har fått forbudsregulering: Først et skilt «stoppforbudt», så et «parkering forbudt» midt på kvartalet, som også er gjentatt der gaten begynner å svinge mot Bentsebrugaten. Det er altså flere skilter på strekningen, og parkeringsforbudet burde være tilstrekkelig merket, sier pressekontakt Monica T. Olsen i Bymiljøetaten.

Gul

Dagsavisen observerte onsdag kveld at Bymiljøetaten var på plass i Sandakerveien både klokken 17.00, 18.00 og 21.00 med blokk og delte ut gebyrer. 18.00 telte vi opp til 12 biler med gul lapp under vindusviskeren.

Senere på kvelden, klokken 22.00, var det 15 i tallet. Ifølge Bymiljøetaten gikk det seks dager fra skiltet om opp til de skrev gebyrer.

– I Sandakerveien er det satt opp flere skilter med parkering forbudt. Skiltet det vises til her ble satt opp 6. september, og i systemet ser det ut til at første gebyr i dette kvartalet ble ilagt 12. september.

Skiltene er satt opp for å hindre kjøring på fortau i møtesituasjoner og legge til rette for sykling i begge retninger, forklarer Monica T. Olsen.

Hvor mye de har tatt inn i gebyrer i akkurat denne strekningen, er det ikke tall for.

