Oslo kommune får si nei til private barnehager

Oslo

I desember i fjor søkte to Espira-barnehager om finansiering som kommunen avslo på bakgrunn av at med den planlagte økte kommunale utbyggingen de neste årene, vil det ikke være behov for disse to private barnehagene. Espira klaget, men fredag sa Fylkesmannen i Oslo og Akershus seg enig i at Oslo kommune selv kan velge å avvise private barnehager så lenge kommunen selv etablerer de plassene som er nødvendig for å oppfylle retten til barnehageplass.

– Dette gir et viktig signal om at det er kommunen og demokratisk valgte politikere som styrer barnehagesektoren og ikke enkeltstående private aktører, sier Tone Tellevik Dahl, byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo kommune i en pressemelding.

– Trist

– Utrolig trist. Alle taper på denne avgjørelsen. Det går utover foreldre, barn, bostedsutvikling og bostedskjøpere, sier Saida Begum (H), som sitter i utdanningskomiteen i Oslo til Klassekampen. Hun mener byrådet ikke vil klare å innfri løftet om 3.000 nye barnehageplasser.

Espira, som har barnehager i 40 kommuner og en omsetning på 1,4 milliarder kroner i 2014, sier at saken nå står mellom utbygger og Oslo kommune.

– Vi tar til orientering at vi ikke har fått finansiering fordi det ikke er behov, og at disse opplysningene kom fram fire måneder etter kommunens avslag, men synes det er rart fordi det ble stilt krav til barnehageplasser i utbyggingsplanen, sier Jens Schei Hansen, kommunikasjonssjef i Espira.

3.000 flere plasser

Det rødgrønne byrådet i Oslo har som mål om å etablere 3.000 flere barnehageplasser innen 2019. Det er tre ganger flere plasser enn det borgerlige byrådet etablerte.

– Flere kommunale barnehager gir mindre behov for private barnehager. Med dette vedtaket kan byrådets offensive barnehagepolitikk fortsette i det gode sporet vi er inne i. Jeg ser fram til å åpne mange nye barnehager i årene fremover, fortsetter Dahl.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes avfeier Høyres utsagn.

– Hvis Høyre skyver barna foran seg og sier at det er en trist dag, så er det bare tull. Vi bygger mye mer enn de har planer om, sier han. Da Rødt gikk inn for å støtte det nye byrådet i Oslo i 2015, var barnehagepolitikken ett av partiets viktigste krav. (NTB)