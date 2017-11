Oslo fryser, men er isen trygg?

Oslo

– Hvert år drukner altfor mange mennesker som ferdes på usikker is, og farene øker når temperaturen svinger som i disse dager, sier president Claire Alfonso i Norges Livredningsselskap til Dagsavisen.

Tall fra Redningsselskapet viser at hittil i år har to personer, begge menn i 60-årene gått gjennom isen og druknet. Statistikken går frem til og med oktober. I november gikk en sju år gammel gutt gjennom isen i Askim og druknet.

– Det er to for mange. I tillegg er det flere som går gjennom isen, men som greier å komme seg opp igjen, sier presidenten.

Isvettregler

Folk som ferdes på fjellet har lært seg fjellvettreglene, og prøver så godt de kan å følge dem.

– Men det er mange som ikke kan isvettreglene, sier hun videre.

Norges Livredningsselskap anbefaler de som ferdes på isen å lære isvettreglene og mener at folk flest har et behov for økt iskunnskap.

Enten det er på islagte vann i Marka, eller på fjorden.

– Lokal kunnskap er veldig viktig. Og i vår digitale verden er det kunnskap som er lett å få tak i.

Men når isen ligger der blank og fin er vi nok ikke så nøye på det.

– Det er nok en «Severin Suveren» i oss alle, sier hun.

Farlig is

Selv om isen mange steder kan oppfattes som trygg kan tykkelsen variere drastisk. Undervannsstrømmer, øyer, snødekke og elveløp er noen av de faktorene som kan påvirke isens tykkelse. Det kan virke trygt, men isen kan være lumsk.

– Hvert år drukner det mennesker i Norge fordi de feilberegner hva isen tåler. Ved å ta noen enkle forholdsregler kan liv bli spart, sier Alfonso og hun frykter ulykker.

Hun frykter at flere vil falle for fristelsen til å gå ut på isen, uten å kontrollere isens tykkelse og uten tilstrekkelig sikkerhetsutstyr og kompetanse.

– Dette er spesielt farlig nå som snøen har lagt seg på isen. Det kan gi inntrykk av at isen er trygg, men i realiteten kan isen gi etter om man er på feil sted, sier hun og legger til at forberedelser, utstyr og kunnskap er viktig når man ferdes på isen, og trekker spesielt frem ispigger.

– Alle bør nyte naturen, både sommer og vinter, men det krever kunnskap og riktig utstyr, sier Alfonso, som mener alle bør lære seg isvettreglene.