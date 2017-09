Oslo

Oslo har i dag bare ett barnehageopptak i året. Neste år blir det imidlertid to søknadsfrister for barnehageopptak: 1. mars og 15. august. Beskjed om man har fått barnehageplass skal gis fortløpende etter at søknadsfristene er ute.

Det rød-grønne byrådet gjennomfører dermed punktet som sto aller øverst på listen over barnehagetiltak i byrådserklæringen som ble lagt fram etter kommunevalget i 2015.

– Det er tidlig å søke barnehageplass 1. mars for de som har barn født sent på høsten. Barnet er på det tidspunktet fire eller fem måneder og det er lenge til barnet skal begynne i barnehage. Byrådet vil gi foreldre og foresatte ro i denne viktige tiden, og foreslår derfor å innføre et opptak nummer to på høsten, sier Tone Tellevik Dahl (Ap), byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo kommune.

Om du skulle glippe på søknadsfristen, er ikke alt håp ute. Byrådet opplyser at søknader som mottas etter opptaket, skal vurderes fortløpende.

Får fortrinnsrett

Oppvekstbyråden peker også på at antall barn av flyktninger i Oslo øker, og understreker at de har et særlig stort behov for å få barnehageplass så fort som mulig. Derfor foreslår byrådet at barn av flyktninger som deltar i kommunens introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger gis fortrinn til barnehagen.

– Mange av disse barna trenger ekstra hjelp og oppfølging. Deres foresatte må også ha mulighet til å delta i norskopplæring, introduksjonsprogram og andre integreringstiltak, og da er de avhengig av et barnehagetilbud til sine barn, sier Tellevik Dahl.

Vil opp fra jumboplass

Punkt to på den nevnte barnehageløftelista i byrådserklæringen til Ap, MDG og SV var å øke kapasiteten i Oslo-barnehagen med minst 3.000 plasser. Den jobben pågår, og fortsetter neste år, ifølge oppvekst- og kunnskapsbyråden.

– I 2017 og 2018 får Oslo 25 nye barnehager. Eiendomsskatten gjør det mulig for oss å løfte Oslo opp fra jumboplassen som både fylket og storbyen med den dårligste barnehagedekningen i Norge, sier Tone Tellevik Dahl.