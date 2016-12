Oslo

I april i år inngikk Venstre en avtale med Regjeringen om nytt inntektssystem for kommunene. Den handlet først og fremst om hvordan kommunenes inntekter skulle fordeles, men i tillegg var det et lite avsnitt om statlige arbeidsplasser:

«Arbeidet med å lokalisere nye og eksisterende arbeidsplasser utenfor Oslo skal forsterkes, og en plan for dette utarbeides sammen med Venstre», sto det. I avtalen sto også et løfte om at planen skulle være klar i løpet av 2016.

Nå er 2016 straks ferdig, men planen er ennå ikke klar.

– Krav på respekt

Dette reagerer stortingsrepresentant Jan Bøhler (Ap) kraftig på.

– Dette er mennesker, arbeidsfolk og familier i Oslo som har krav på respekt. De går og gruer seg nå, sier han til Dagsavisen.

På spørsmål fra nettopp Bøhler i spørretimen i Stortinget, svarte kommunalminister Jan Tore Sanner at planen nå vil legges fram vinteren 2017.

Han fortalte også at han ikke vil involvere fagforeningene før avgjørelsen om hvilke arbeidsplasser som må flytte, er tatt.

– Det er ganske arrogant og nedlatende. Politikere må tåle å høre hva de vi skal bestemme noe om, mener Jan Bøhler.

– Jeg synes det er en ganske feig arbeidsmåte, legger han til.

– Vi på venstresida bygger på fagligpolitisk samarbeid. Vi snakker med fagbevegelsen først. Politikk er å høre på folk, sier han.

Bøhler mener også at denne saken ikke er relevant i debatten om kommunenes inntektssystem.

– Dette har jo ikke noe med inntektssystemet å gjøre. Det er åpenbart at dette er et fikenblad, så det skal virke som om man er mot sentralisering. Oslo blir en pølse i slaktetida.

Usikker jul

Han regner med at opp mot 1000 statlige Oslo-jobber kan være i fare. Det kan gi en tung jul for mange.

– Oslofolk er like glade i jobben sin som folk andre steder i landet, sier han.

– Det er jo arbeidsledighet i Oslo også. I bydelene i Oslo Øst er det like høy ledighet som steder i landet hvor de nå setter inn tiltak. Jeg synes ikke vi i Oslo skal godta det.

Bøhler tipper at planen er å ta mange mindre enheter i stedet for få og store. Men han vil ikke mene noe om hvilke arbeidsplasser som kan være utsatt.

– En politisk sak

Ivrigst for planen er Venstre. Partiets representant André N. Skjelstad forsvarer utflyttinga.

– Da vi gjorde avtalen om inntektssystemet sammen med regjeringen var en forutsetning at det kunne tilpasses de minste plassene, ikke bare de store. Vi ville bygge opp kompetanse utenfor hovedstadsområdet, sier han.

Skjelstad forsvarer også at de ansatte ikke er spurt først.

– Hvor ting i Norge skal ligge er og skal være en politisk sak, sier han.

– Det vil aldri noen få meg til å mene noe annet om. Så skal vi selvfølgelig, når det er beslutta, ta de ansatte med. Det er faktisk demokratiet.

Får ikke informasjon

Norsk Tjenestemannslag, som organiserer ansatte i staten og deromkring, melder om bekymring blant sine medlemmer.

– Vi får signaler fra våre tillitsvalgte. De reagerer på at de ikke blir involvert, sier Kjersti Barsok til Dagsavisen. Hun er første nestleder i NTL.

– Her er det veldig uklart. Våre folk ute undrer seg og vil ha medbestemmelse, forteller hun.

Det er særlig mangelen på kontakt og informasjon NTL reagerer på.

– Når vi kurser folk i omstillinger, så pleier vi å si til ledere: Hvis dere ikke har noe å si, så må dere si det også. Her er det veldig uklart. Våre folk ute undrer seg og ønsker å vite, sier hun.

– Å tvangsflytte fra Oslo på denne måten er ikke god personalpolitikk, og vi liker det ikke.

Hun mener også regjeringen bør se på forskningsrapportene som er laget etter tidligere tiders utflytting av offentlige arbeidsplasser. De viser stort sett at veldig få blir med på lasset.

– Vi hadde jo forventet at man lente seg på det og tok hensyn til det, sier hun.