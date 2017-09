Oslo

På hockeyspråket heter det "tap" når man egentlig har silt uavgjort, men taper i tilleggstiden. Og det er kanskje greit nok.

Men for et hockeylag i historisk motgang må man i hvert fall registrere ett poeng som bedre enn null. I sudden death var det nærmest enveiskjøring mot VIF-buret etter at Tallak Lyngset pådro seg en fem minutters utvisning. To og et halvt minutt var spilt da Brendan Ellis ble matchvinner i Kristins Hall.

Før vi kom så langt hadde Vålernga tatt ledelsen i kampen da Tobias Lindstrøm sendte VIF i ledelsen i første periode, len periode der VIF var best. Men i midtperioden slo hjemmelaget tilbake og vant skuddstatistikken 6-2. Og typisk nok,ett av dem gikk i mål, signert Patrick Ulriksen.

Derfra og inn ble det jevnt og intenst og i siste periode var Lillehammer laget som skapte mest trykk, men ingen av lagene klarte å score.

Da gikk tida ut på stilligen 1-1 og sesongens første VIF-poeng før dramatikken i sluttminuttene startet. VIF ble straffet for å ha en spiller for mye på isen.

VIF-spillerne likte selvsagt ikke å tape det ene poenget i tilleggstiden, men var i hvert fall enige at det var viktig å punktere nullen.

Stjernen er neste motstander i Furuset Forum til uka.

PS. Lillehammer vant skuddstatistikken 22-13 (3-6, 6-2, 9-5)

Frisk Asker troner fortsatt øverst i Get-ligaen etter 4-1-seier borte mot Sparta Sarpsborg lørdag.

KAMPFAKTA

Lillehammer – Vålerenga 2-1 e.f. (0-1, 1-0, 0-0, 1-0)

Kristins hall: 1604 tilskuere Mål: 1. periode: 0-1 (16.26) Tobias Lindström (Morten Ask, Rasmus Ahlholm). 2. periode: 1-1 (21.11) Patrick Ulriksen (David Morley). 3. periode: Ingen. 4. periode: 2-1 (62.31) Brendan Ellis (Nick Dineen). Dommer: Christian Persson, Ski, Petter Bjerkan Bakken, Rosenborg. Utvisninger: Lillehammer 3 x 2 min. Vålerenga 3 x 2 min. 1 x 25 min. (matchstraff).

Sparta – Frisk Asker 1-4 (0-1, 1-1, 0-2)

Sparta amfi: 2086 tilskuere.

Mål:

1. periode: 0-1 (5.20) Petter Kristiansen (Marius Hansen, Oskar Nilsson).

2. periode: 0-2 (26.13) Garry Nunn (Anders Bastiansen, Dag Føystad), 1-2 (31.15) Troy Rutkowski (Niklas Roest, Greg Wolfe).

3. periode: 1-3 (58.46) Nunn, 1-4 (59.11) Mario Lamoreux (Fredrik L. Jacobsen).

Dommer: Robin Berg, Stjernen.

Utvisninger: Sparta 2 x 2 min. Frisk Asker 4 x 2 min. 1 x 10 min.