Vålerenga endte på et snittall på hjemmekampene i år på 9.702, noe som ga tredjeplass i Eliteserien bak suverene Rosenborg (17.592) og Brann (11.858). Dette var de to eneste klubbene som trakk over 10.000 tilskuere i snitt denne sesongen.

Vålerenga spilte ni seriekamper på Ullevaal (snitt 8.745) og seks kamper på Intility Arena (11.139). Men tar vi bort den utsolgte åpningskampen mot Sarpsborg, ender snittet der på 9.965, altså drøyt 1.200 flere enn på Ullevaal stadion.

Vil fylle arenaen

– Vi får det publikum vi fortjener. Så enkelt er det. Men de gjør en fantastisk jobb de som kommer, sa Ronny Deila til Dagsavisen etter siste serierunde.

Stadionåpningen mot Sarpsborg ble ligaens største publikumskamp i Oslo med 17.011 innenfor murene på Valle. Best besøkt på Ullevaal ble oppgjøret mot Rosenborg i vår med 13.827 besøkende.

Publikumskampene

Fem ganger i år samlet Vålerenga over 10.000 tilskuere i seriekamper. Foruten de nevnte mot Rosenborg og Sarpsborg 08, var det mot Lillestrøm (11.407) og Tromsø (10.049) på Ullevaal (siste kamp der).

Og i siste serierunde mot Odd (12.236) da en rekke barne- og ungdomslag i Oslo var invitert gratis på kamp.

Denne uka startet sesongkort-salget for 2.018 blant Klanens medlemmer. I Klanen er man fornøyd med atmosfæren på den nye stadion og ikke minst lydnivået på «den blå veggen». Det håper man blir enda sterkere neste år.

Ørliten oppgang

Samlet for Eliteserien samlet kampene i snitt 6.636 tilskuere, en liten oppgang fra i fjor. Men det er langt opp til toppåret 2009 da snittet var på 8.966. Det er eneste år over to millioner mennesker har kjøpt billett. I år var tallet snaut 1,6 millioner.

Kommende helg avsluttes den norske sesongen med cupfinalen mellom Sarpsborg og Lillestrøm.