OL-vinner skal bidra i Lyn

Oslo

Lørdag formiddag feirer Lyns damelag opprykket til 1. divisjon når de møter Amazon Grimstad i siste serierunde i 1. divisjon på Kringsjå. Opprykket ble sikret sist helg.

I løpet av uka har de gjort et nytt lite varp. Monica Knudsen er hanket inn i ungdomsavdelingen for å utvikle trenerne.

Ansettelsen skjer som ledd i klubbens strategi, og skal løfte Lyn fotballfaglig. Tanken er at det skal bli et mer helhetlig tilbud og rød tråd i Lyns utviklingsarbeidet både for Lyns 1. lag og enkeltspillere, skriver klubben i en pressemelding. Også Viggo Strømme skal inn i en lignende rolle.

Monica Knudsen er et sterkt navn i kvinnefotballen og spilte aktivt for blant andre Asker, Donn og Fortuna Hjørring. Knudsen spilte 87 kamper og scoret seks mål for Norge og ble olympisk mester i 2000 i Sydney. Hun ble norgesmester i 2000 og seriemester i 1998 og 1999 med Asker. Hun har trent LSK Kvinner til seriemesterskap i 2012, 2014, 2015 og 2016. De tre siste årene vant hun også NM med LSK. Hun ble tildelt prisen som Årets trener av Norsk Fotballtrenerforening i 2012, 2014 og 2015. Knudsena er lektor fra NIH og avslutter til vinteren UEFA PRO- lisenskurs som er den høyeste utdanningen som er mulig å oppnå, også internasjonalt. Knudsen er per i dag hovedtrener for jentene på NTG, og trenerveileder i NFF, som hun vil fortsette med.

- Ja, Knudsen er ansatt på deltid i Lyn og skal bidra med å utvikle alle de unge trenerne vi har. Det er en veldig inspirasjon for klubben å få henne på plass, sier sportssjef Rolf Magne Walstad til Dagsavisen.

Knudsen var en av kandidatene til jobben som landslagssjef for Norge, en jobb som i stedet gikk til svenske Martin Sjögren.

Lyn har satset bevisst på kvinnefotballen siden 2009 og har bygget opp en stor yngres avdeling. Dette arbeidet ble kronet med opprykk til Toppserien i år. For første gang skal Lyn, Vålerenga og Røa møtes på høyeste nivå i kvinnefotballen i 2018.