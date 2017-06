Og nå er Moa restartet som målscorer

Oslo

ULLEVAAL STADION (Dagsavisen): Når Vålerenga treffer med rytmen i spillet og klarer å låse opp motstanderen, er det få i Norge som matcher dem. For ballen vil de ha hele tida. Lillestrøm tok ledelsen på Ullevaal, men derfra og inn var de ikke i nærheten. Det siste derbyet mellom disse lagene på Ullevaal ble den maktdemonstrasjonen VIF-supporterne ønsket seg. Laget har en frisk målsetning: Styre alle kamper. Og vinne dem.

Nå har ikke Vålerenga tapt på over en måned, Moa kom på scoringslista og erkerivalen ble slått. Det er passe dose spinat foran bortemøtet mot Brann i Bergen om en uke. For Brann er jo fortsatt serieleder per lørdag kveld.

Kampbildet ble akkurat så forutsigbart som varslet på forhånd. Eliteseriens mest ballbesittende lag ville fortsette med det mot et Lillestrøm i en lav og kompakt 4-4-2 formasjon. Synsingen om hva som er smartest er et evig tema i fotballen, men Lillestrøm viste oss den effektive varianten da de tok ledelsen på sitt første skudd på mål. Og det slo an tonen for vakre scoringer etter innlegg denne kvelden. Fredrik Krogstad fikk til og med gleden av å score sitt første mål i år foran Kanarifansen.

I forspillet ble VIF-back Rasmus Lindkvist rundlurt. Var det det øyeblikket som skapte svenskens revansjelyst utpå der? For det var jo de harde innoverskrudde innleggene fra Lindkvist som avgjorde kampen og som AIK i Stockholm visstnok vil overta. Men den overgangen er ikke avgjort. Lindkvist er fortsatt VIF-spiller. Ghayas Zaid satte altså den første langs bakken, mens Moa Abdellaoue svevde høyest på den andre, og den scoringen var kveldens viktigste for VIF. Hele vårsesongen har handlet om å restarte Moa etter en sterk vinter. Men det er om sommeren fotballen i Norge avgjøres.

Det er skrevet mye om Ghayas Zahids betydning for Vålerenga og den bekreftet han denne kvelden. Han var involvert i det meste offensivt for Vålerenga, han scoret og regisserte. Og Vålerengas utfodring er ikke bare å angripe mot etablert forsvar. Vi fikk noen eksempler på kontringsstyrken. Våleregas tredje mål kom etter brudd, Ghayas Zahid satte opp Bård Finne i hans yndlingsposisjon. Å få vende innover å skyte fra kanten av 16-meteren. På trening har han scoret utallige mål fra den posisjonen. Litt senere brystet Moa inn det mange trodde ble 4-1 etter enda en drepende kontring. Men Moa ble avblåst for offside da han brystet ballen i mål.

Det er lenge siden Vålerenga har vært spillemessig så overlegne i duellene med Lillestrøm. Det har noe med stilarter å gjøre. Men da Arne Erlandsen prøvde å piske spillerne fram, skjedde det ikke darmatiske ting foran VIF-keeper Marcus Sandberg. Den største sjansen kom to minutter før slutt. Og den eventyrlig jevne statistikken mellom disse lagene har nå bikket i Vålerengas favør: 25 seire, 24 uavgjort, 24 tap. Slik går det når spissene scorer igjen.

Kveldens eneste nedtur var selvfølgelig tilskuertallet. 11407 tilskuere burde jo vært det dobbelte, og er 8000 ned fra i fjor. - Vi må vinne kamper og underholde, sier Ronny Deila om det. Akkurat denne kvelden ble det innfridd. Og det må sies:. De som kom lagde sesongens beste atmosfære på riksanlegget.

KAMPFAKTA

Vålerenga – Lillestrøm 3-1 (2-1)

Ullevaal stadion: 11.407 tilskuere.

Mål: 0-1 Fredrik Krogstad (13), 1-1 Ghayas Zahid (24), 2-1 Mohammed Abdellaoue (27), 3-1 Bård Finne (51).

Dommer: Svein Oddvar Moen, Haugar.

Gult kort: Bonke Innocent, Erik Brenden, Lillestrøm.

Vålerenga (4-2-3-1): Marcus Sandberg – Robert Lundström, Jonatan Tollås Nation, Enar Jääger, Rasmus Lindkvist – Herman Stengel, Christian Grindheim – Daniel Fredheim Holm (Magnus Grødem fra 80.), Ghayas Zahid, Bård Finne (Ernest Agyiri fra 84.) – Mohammed Abdellaoue (Abdi Ibrahim fra 80.).

Lillestrøm (4-4-2): Arnold Origi – Mats Haakenstad, Marius Amundsen, Simen Kind Mikalsen, Simen Rafn – Aleksander Melgalvis, Bonke Innocent (Erik Brenden fra 85.), Ifeanyi Mathew, Fredrik Krogstad – Chigozie Udoji (Tomás Malec fra 75.), Michal Skoda (Bajram Ajeti fra 60.).