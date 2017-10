Ødela Lyns opprykk, ville ikke juble

Oslo

BISLETT (Dagsavisen): Det har vært mye dramatikk på Bislett, men sluttminuttene mellom Lyn og Korsvoll glir pent inn i rekken av minneverdige minutter på denne arenaen. Over 2000 tilskuere samlet seg til en 3. divisjonskamp midt i Oslo. Det er sjelden.

Og Korsvoll, som isolert sett hadde ingenting å spille for, la ut de snubletrådene som var nok.

- Vi kan bare takke oss selv. Vi setter ikke sjansene. Korsvoll setter sine eneste. Så brutal er fotballen, sier Lyn-trener Thomas Andre Ødegaard til Dagsavisen når roen har senket seg på Bislett.

Ledet to ganger

Men hvorfor i all verden klarte ikke Lyn dette? De ledet kampen to ganger og dominerte den totalt.

Etter at Fadel Karbon hadde sendt laget i ledelsen 2-1 få minutter etter at Korsvoll hadde utlignet, trodde alle at kampen var kjørt. Korsvoll scoret på sin første avslutning på mål, de kunne vel ikke gjøre det en gang til?

Det kunne de.

Katastrofen for Lyn inntraff tolv minutter før slutt. En dårlig slått Korsvoll-corner kunne enkelt vært klarert ut av Lyn, i stedet ble det en returball og nytt innlegg. Og der møtte Adrian Thun på første stolpe og styrte inn 2-2 med en heading bakover.

Før og etter scoringen spilte han midtstopper og ryddet unna med sterkt hodespill der også. Bastionen, som hadde mobilisert og leverte nær årsbeste på tribunen, så ballen i mål flere ganger.

En suser fra Anwas D'Var Pellegrino slo i tverrligger og ned på strek.

Matchvinner i mål

I de elleville sluttminuttene sto keeper Marcus Kristiansen fram som den store matchvinneren for Korsvoll. Fem minutter på overtid reddet han Lyns siste mulighet.

Men rett etter kampen hadde Adrian Thun strak kurs mot garderoben. Han ville ikke juble hemningsløst ute på banen.

- Nei det hadde vært bedre om dette var en ordinær seriekamp midt i sesongen. Vi vet at vi har ødelagt et opprykk for Lyn, samtidig må vi utnytte de sjansene vi får. Isolert sett er det jo sterkt å klare 2-2 på Bislett, men jeg må innrømme at dette er en rar situasjon å være i, sier Adrian Thun til Dagsavisen.

Han har banket inn mål for Skeid tidligere i karrieren på høyere nivå, men gikk til Korsvoll da han ønsket å trappe ned. At han ble involvert i dette sluttdramaet var litt uvirkelig.

- Jeg har det litt på samme måte, sier Korsvoll-trener Petter Solland som skamroste spillerne for forsvarskampen. Samtidig som han skjønte hvilken enorm nedtur dette var for klubben tre busstop lenger vest på Kringsjå.

Direkte rødt

For å ta det kronologisk:

Lyn styrte hele 1. omgang og tok ledelsen på et smart frispark fra banens til da bestemann, Rune Reidar Isaksen. I tillegg hadde to Lyn avslutninger som mange så i mål, men reaksjonsredninger fra Marcus Kristiansen hindret flere baklengs.

Etter pausen var ikke Lyn like dominerende, og plutselig kom Korsvoll-spiss Chimaobi Ifejilika stormende mot mål. I stedet for innlegg avsluttet han hardt i nærmeste hjørne bak Lyn-keeper Adrian Møller.

Korsvoll ante en sensasjon, men Fadel Karbon roet Bastionens nerver da han sendte Lyn i ledelsen bare fire minutter etter utligningen.

Og 2-2 scoringen som så kom, er behørlig omtalt.

Dommeren la til tre minutter, men med kaoset i Korsvolls målgård der Lyns Christoffer Lars Simensen fikk direkte rødt kort etetr å ha stemplet keeper, endte det med over fem. Og helt alene med keeper satte Lyn-spillerne ballen rett i kroppen hans.

- Noen ting i fotball lar seg ikke forklare, sier Lyns sportssjef Rolf-Magne Walstad til Dagsavisen.

Da kampens gode dommer Stian Sletner fra Holmlia, omsider blåste av, var det en uvirkelig nedtur for Lyn. Klubben som egentlig har brukt to sesonger på å forberede dette opprykket, endte med ingenting.

Stabæk 2, som vant sin kamp 8-0, feide som ventet forbi. Med Lyns poengtrekk havnet Lyn ett poeng bak, men de ville også endt bak på målforskjell. Stabæk scoret til slutt 98 (!) mål mot Lyns 71. Det ble avgjørende.

For Lyn avsluttet sesongen med 1-1 mot Frigg og 2-2 mot Korsvoll. Det var naboene som ødela alt for Lyn denne sesongen.

- Det nye seriesystemet er vi fornøyd med, vi spilte i den eneste avdelingen der to lag fikk over 60 poeng og vi må bare gratulere Stabæk med opprykket, sier en diplomatisk Lyn-sjef Walstad.

KAMPFAKTA

3. divisjon, avdeling 2 lørdag:

Lyn - Korsvoll 2-2 (1-0)

Bislett stadion: 2136 tilskuere.

Mål: 1-0 Rune Reider Isaksen (35), 1-1 Chimaobi Ifeanyichukwu Ifejilika (71), 2-1 Fadel Karbon (76), 2-2 Adrian Thum (78)

Dommer: Stian Røvig Sletner, Holmlia

Gule kort: Anwar D'Vas Pellegrino, Lyn, Bo David Lundström, Skeid.

Rødt kort: Christoffer Lars Simensen, Lyn.