Nytt tap for KFUM, poeng til Kjelsås

Oslo

Det er en frustrerende vårsesong for KFUM, som igjen fikk erfare at marginene gikk i mot på Briskeby. For kampens eneste scoring var helt unødvendig.Fem minutter før pause skulle KFUM-keeper Orhan Simsek ta i mot et innkast, men han sendte ballen rett til Hamkams spiss Ivar Sollie Rønning, som sendte ballen inn i tomt mål.

Etter pause dominerte KFUM banespillet totalt, de kom til en rekke innlegg fra begge kanter, men manglet avslutteren. Og Hamkams solide midtstoppere slo det meste unna.

Rett før slutt fikk Emil Ekblom en stor sjanse til å utligne, men Hamkams gode keeper Lukasz Jarosinski reddet det første skuddet, måtte gi retur, men det neste skuddet føk over.

Med seieren er Hamkam alene om å ha seks strake seire, mens KFUM fortsatt venter på sin første.

Kjelsås lå under to ganger

På den andre siden av Mjøsa fikk Kjelsås med seg poeng mot Raufoss i en kamp de følte de også kunne vunnet. Særig etter den sterke 2. omgangen der Kjelsås var best og skapte mest på Nammo kunstgress.

Men det var Raufoss som tok ledelsen to ganger. Først sju minutter før pause ved Anton Karl Peter Henningsson etter at Kjelsås ikke fikk klarert. Jens Bonde Aslaksrud utlignet på en vakker heading rett før pause.

Etter hvilen var Kjelsås mest aggressive og Magnus Aasarød hadde et godt forsøk i tverrliggeren.

Marius Svanberg Alm sendte Raufoss i teten ti minutter før slutt til stor frustrasjon for Kjelsåssillerne. Men bare to minutter senere sørget Espen Bjørnsen Garnås for utligning.

Raufoss spilte de siste 25 minuttene med ti mann etter at Håvard Nome pådro seg to gule kort i løpet av ett minutt.

Men Kjelsås klarte altså ikke å utnytte overtallet.

KAMPFAKTA

2. divisjon, avdeling 1 lørdag:

Hamkam - KFUM Oslo 1-0 (1-0)

Briskeby stadion: 1176 tilskuere.

Mål: 1-0, Ivar Sollie Rønning (40).

Dommer: Tore Olsen Hagelund, Ready. Gule kort: Erkson Spinola Lima, KFUM.

KFUMs lag: Orhan Simsek - Johannes Grødtlien, Dadi Dodou Gaye, Stian Sortevik, Adnan Haidar (Yannis Moula fra 89), Erikson Spinola Lima, Stian Kommandantvold Pettersen, Erlend Skaga, Marius Brevig, Emil Ekblom, Christoffer Kingberg (Fredrik Levorstad fra 78).

Raufoss - Kjelsås 2-2 (1-1).

Nammo stadion: 452 tilskuere.

Mål: 1-0 Anton Karl Peter Henningsson (38), 1-1 Jens Bonde Aslaksrud (44), 2-1 Marius Svanberg Alm (80), 2-2 Espen Bjørnsen Garnås (82).

Dommer: Sebastian Mikalsen, Spydeberg.

Gule kort: Armin Aganovic, Raufoss, Viktor Mendonca Wikheim, Kjelsås.

Rødt kort (to gule): Håvard Nome, Raufoss.

Kjelsås lag: Erik Sleipnes Sivertsen - Glenn Mjelde Håberg, Lars Brotangen, Espen Bjørnsen Garnås, Sigurd Tinius Tveter Martinussen - Martin Fasting, Nicholas Grøndalen Christiansen, Jesper Solli, Magnus Aasarød, Viktor Mendonca Wikheim (Axel Pedersen fra 46), Jens Bonde Aslaksrud.

Øvrige resultater i avdelingen: Skeid - Grorud 0-1, Alta - Asker 2-2, Bærum - Brumunddal 4-1.