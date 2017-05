Nytt «Seven Eleven»-bibliotek på Stovner

Oslo

Kulturbyråd Rina Mariann Hansen og filialleder Eli Sætre Follerås gleder seg til å ønske Stovners befolkning velkommen til splitter nytt bibliotek.

- Dette blir den spennende, levende og trygge møteplassen som lokalbefolkningen fortjener, sier kulturbyråd Rina Mariann Hansen til kulturetatens nettsider.

- Det er utrolig moro å kunngjøre dette, sier filialleder Eli Sætre Follerås ved Deichmanske bibliotek Stovner.

Sosialt møtested

Follerås vil at det nye «Seven-Eleven»-bibliotetet skal bli et sosialt møtested på Stovner. Brukerne vil kunne låne bøker, filmer og mye annet, uten å måtte betale for noe som helst. Med oppgradert bibliotekkort vil folk ha tilgang til biblioteket fra klokken 07:00 til 23:00 hver eneste dag.

Biblioteket vil bestå av ett stort rom på 1146 kvadratmeter som kan tilpasses det folk til enhver tid trenger at biblioteket skal være.

- Deichmanske har allerede oppgradert filialene på Majorstuen, Furuset, Tøyen og Bjerke, og nå er altså turen kommet til Stovner. Vi vil fortsette å forbedre og utvikle alle Oslos biblioteker på denne måten, for dette er et tilbud som hele byens befolkning skal nyte godt av, sier Rina Mariann Hansen.

I forbindelse med flyttingen vil Deichmanske bibliotek på Stovner måtte holde stengt i noen måneder.