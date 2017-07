Nytt forsøk på å renvaske Torgersen

Oslo

Av NTB og David Stenerud

To år etter at drapsdømte Fredrik Fasting Torgersen døde, vil advokat Cato Schiøtz gjøre et siste forsøk på å få ham renvasket.

Det er snart gått 60 år siden drapet og voldtektsforsøket på Rigmor Johnsen i Skippergata i Oslo i desember 1957. Året etter ble Fredrik Fasting Torgersen dømt til livsvarig fengsel og sonet seksten og et halvt år. Han har hele veien bedyret sin uskyld og hevdet han ble utsatt for et justismord.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Torgersen døde i 2015, men nå gjør advokat nok et forsøk på å få gjenopptatt saken og renvasket Torgersen, skriver Klassekampen. Det er sjette gang saken forsøkes gjenopptatt, denne gangen på vegnes av Torgersens nevø og hans samboer. Schiøtz ville først takke nei til oppdraget.

– Jeg tenkte i utgangspunktet at når saken har blitt forsøkt gjenåpnet så mange ganger, kan det ikke gå an at alle som har vurdert det, har tatt feil hver eneste gang. Men det var før jeg begynte å lese sakspapirene.

Til slutt konkluderte han med at Torgersen måtte være uskyldig dømt. Svaret på den nyeste begjæringen kommer trolig først om et års tid, og blir det avgjort at aken skal gjennopptas, vil Torgersen automatisk bli frikjent, ettersom han er død og det ikke vil bli noen retttsak mot ham.

Les også: Fredrik Fasting Torgersen – 1934-2015

(©NTB)