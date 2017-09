Nytt ettmålstap for Vålerenga

Oslo

Man kan trygt si at marginene ikke har vært med Vålerenga i sesongstarten i ishockey. Etter 3-4 tapet for Storhamar i Gjøvik fjellhall, ble det et helt annet kampforløp i Lørenskog ishall.

For der var det Vålerengas førsterekke som kjørte målshow fra start da de ledet 3-0 tidlig i kampen. Laget var langt mer aggressive enn Lørenskog og Rasmus Ahlholm banket inn ledelsen. Presset fortsatte og Tobias Lindström viste kløkt og finesse da han ble frispilt alene med keeper og satte inn den neste før Martin Laumann Ylven utnyttet en keeperretur og satte den tredje. Da så dette ut til å bli en enveiskjøring. Ja, Vålerenga var effektive, men også mest på hugget.

Seks mål i første periode

Den fartsfylte første perioden var ikke over. For når Vålerenga pådrar seg utvisninger, sliter de. Det skulle også bli deres bane. Da Morten Ask satt utvist var Mats Trygg våken og vispet inn kveldens første puck bak Steffen Søberg. Rasmus Ahlstrøm svarte ganske raskt og ga Vålerenga en ny tremålsledelse. Men ny utvisning, denne gang på Brede Csiszar og 2-4 ved Zack Hamil før første perioden var over.

Seks scoringer i løpet av de første 20 minuttene og flere enn spillerne kunne trengt en dusj i første pause.

Kanskje VIF også, for i midtperioden tapte de kampen. Lørenskogs lokale gutter scoret tre ganger uten at Vålerenga klarte å svare på noe som helst. De fikk heller ikke avgårde avslutninger. Midtperioden endte i en skuddstatistikk på utrolige 11-1 og Lørenskog ledet 5-4. Og til nå hadde fire av fem scoringer kommet i overtall.

Press uten uttelling

Det gjorde Vålerenga noe med i siste perode. Men det spillemessige overtaket ga ikke uttelling. I siste halvdel haglet det av skudd mot Lørenskog-keeperen, men både flaks og dyktighet gjorde at han holdt nullen gjennom hele perioden.

Dermed står Vålerenga uten poeng etter to kamper og søndag kommer serieleder Frisk Asker til første hjemmekamp i Furuset Forum.

Joda, nå får Vålerenga lov til å spille der, i hvert fall en stund. Men første bud er å stanse lekkasjene som skjer ved utvisningene. Vi tipper det er fokus før neste kamp.

Skuddstatistikk: 7-9, 11-1, 6-12, totalt 24-22.

KAMPFAKTA

Eliteserien ishockey torsdag, 2. runde:

Lørenskog – Vålerenga 5-4 (2-4, 3-0, 0-0)

Lørenskog ishall: 1213 tilskuere

1. periode: 0-1 (5.32) Rasmus Ahlholm (Martin Laumann Ylven), 0-2 (6.59) Tobias Lindström (Ahlholm), 0-3 (11.21) Ylven (Ahlholm, Morten Ask), 1-3 (14.07) Mats Trygg (Zach Hamil), 1-4 (15.35) Ahlholm, 2-4 (17.43) Hamil (Mikael Dokken, Conny Strömberg).

2. periode: 3-4 (22.54) Patrik Vaakanainen, 4-4 (29.08) Kevin Berg, 5-4 (37.48) Petter Grønstad.

Dommere: Christian Persson, Ski og Marcus Wannerstedt, Vålerenga.

Utvisninger: Lørenskog 4 x 2 min. Vålerenga 7 x 2 min.

Øvrige kamper torsdag:

Frisk Asker – Kongsvinger 9-2 (5-0, 2-1, 2-1)

Askerhallen: 1254 tilskuere

1. periode: 1-0 (7.35) Mario Lamoreux (TJ Foster), 2-0 (11.24) Nick Pageau (Marius Hansen), 3-0 (12.55) Anders Bastiansen (Foster, Oskar Nilsson), 4-0 (17.16) Fredrik L. Jacobsen (Lamoreux), 5-0 (19.39) Foster (Garry Nunn).

2. periode: 6-0 (29.06) Nunn (Bastiansen, Nilsson), 7-0 (36.49) Victor Granholm (Patrick Wall), 7-1 (37.22) Trevor Fleurent (Kim Lennhammer, Victor Zetterberg).

3. periode: 7-2 (41.08) Ryan Cole (Zetterberg), 8-2 (49.21) Nunn (Bastiansen, Nilsson), 9-2 (56.52) Max Krogdahl (Nunn, Bastiansen).

Dommere: Robert Hallin, Jordal og Petter Bjerkan Bakken, Rosenborg.

Utvisninger: Frisk Asker 6 x 2 min. og 2 x 5 min (matchstraff), Kongsvinger 8 x 2 min. og 2 x 5 min. (matchstraff).

Manglerud Star – Stjernen 3-2 e.f. (2-1, 0-1, 0-0, 1-0)

Manglerudhallen: 370 tilskuere

1. periode: 1-0 (10.06) Jonas Berglund (Mathias Trygg, Jesper Hoel), 1-1 (12.37) Anders Pedersen (Karel Slavata, Joacim Sundelius), 2-1 (14.23) Joachim Hermansen (Fredrik Jørgensen, Sander Boroczky).

2. periode: 2-2 (33.44) Dan-Fredrik Nygård (Sundelius, Mathias Månsson).

3. periode: Ingen.

Forlengning: 3-2 (61.04) Berglund (Christer Simonsen, Petter Lindblad).

Dommere: Jørn M. Ekeberg, Holmen og Lars-Arve Kronborg, Lillehammer.

Utvisninger: Manglerud Star 3 x 2 min. Stjernen 4 x 2 min.

Sparta – Stavanger 2-1 e.str. (0-0, 1-0, 0-1, 0-0, 1-0)

Sparta amfi: 1966 tilskuere

2. periode: 1-0 (27.37) Henrik Malmström (Greg Wolfe, Niklas Roest).

3. periode: 1-1 (44.27) Tony Romano.

Forlengning: Ingen (2-0 på straffer).

Dommere: Robin Berg, Stjernen og Roy Stian Hansen, Storhamar.

Utvisninger: Sparta 1 x 2 min. Stavanger 4 x 2 min.