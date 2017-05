Nye toner fra Rådhusklokkene

Oslo

Det er så mye rart som skjer i verden nå at vi trenger en dose oppmuntring og humor. Det har vi hatt i bakhodet når vi har satt sammen dette programmet, sier klokkenist Laura Marie Rueslåtten.

Folk som er bevandret i technomusikk kommer også til å gjenkjenne Scooters «The Logical Song», som sammen med låter fra Coldplay, Ylvis og Seigmenn spilles fram til 1. september, opplyser Oslo kommune.

I tillegg til gladlåter er også melodier som Anne Grete Preus' «Verden er et vakkert sted», Ane Bruns «Lullaby for Grown-ups» med. En melodi som blir med videre fra forrige program er «The Sound of Silence» med Simon & Garfunkel.

Som vanlig spilles Edvard Griegs Morgenstemning hver morgen klokken 7 og Vektersang ved midnatt. Klokkenisten holder også livekonserter fra klokkespillet hver søndag klokken 15 i juni, juli og august.