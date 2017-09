Oslo

Norges største maratonfest avvikles i morgen og pr. i går var 18.700 løpere påmeldt på de forskjellige distansene. Det betyr at opp mot 20.000 løpere vil delta.

Og mange av dem fpår en litt tøffere utfordring i år. For løypa er lagt om på grunn av byggearbeidene i Bjørvika.

– Ja, på halvmaraton, som har flest deltagere, blir det 50 høydemetre ekstra, sier kommunikasjonssjef Julie Uggen til Dagsavisen.

For mens løypa tidligere har holdt seg langs fjorden, skal løperne i år rundt både Frognerparken og St. Hanshaugen.

– Litt mer krevende, men også litt mer variert og morsom løype, sier hun.

Oslo maraton består av distansene maraton, halvmaraton, 10 for grete, 3km for alle, Oslotrippelen, barnas maraton, racing rullestol og nytt av året: Rulleski. Sistnevnte kun for inviterte deltagere.

Innlagt i løperfesten er NM i halvmaraton.

Oslotrippelen er for «de galeste», man løper først maraton, så halvmaraton, så 10 kilometeren. Man må rekke starten i hver enkelt. Her får bare 75 deltagere være med, og det løpet er fulltegnet.

Det blir en rekke endringer i trafikken i Oslo sentrum mens løpene pågår.

PS! Påtroppende generalsekretær i Norges Idrettsforbund, Karen Kvalevåg, er daglig leder av Oslo maraton. For siste gang.