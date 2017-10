Oslo

«Jeg skal ikke rippe opp i det som skjedde i våres, for det var veldig dumt og unødvendig».

Det sa Oslos ordfører Marianne Borgen da hun åpnet det splitter nye KIA kompetanse for nøyaktig en måned siden.

Hun refererte til budsjettstriden i våres, da språkopplæringstilbudet for innvandrerkvinner først ble kuttet, før det ble reddet av bystyret i siste liten.

Da trodde de fleste at KIA var trygge, men nå lever senteret i usikkerhet igjen: Oslo-budsjettet kom i forrige uke. Helt uten pengestøtte til KIA.

Skuffa KrF

– Jeg er både skuffa og overrasket, sier gruppeleder Erik Lunde i Oslo KrF.

Partiet har vært KIAs fremste støttespller i budsjettforhandlingene de siste årene.

– Jeg forstår ikke hvorfor dette er så vanskelig å få litt langsiktighet og stabilitet på.

– Hva tenker du om at Marianne Borgen stolt åpnet senteret for bare en måned siden?

– Det er frustrerende når politikere for Ap, SV, MDG og Rødt tar æren i det ene øyeblikket, og så ved neste korsvei virker det som om de har glemt det de sa.

Trengs flere tilbud

– Jeg har merket meg at det ikke ligger penger til KIA i budsjettet, sier ordfører Marianne Borgen, som for ordens skyld ikke er ansvarlig for det budsjettet som byrådet har lagt fram.

– Det er en diskusjon som vi nå må ta, sier hun.

Ordføreren sier byen trenger flere og mer varierte tilbud for at innvandrerkvinner skal lære seg norsk og bli aktive deltagere samfunnet.

– Jeg håper vi skal kunne finne midler i 2018-budsjettet, sier hun.

Arbeidsuhell?

– Dette må være et arbeidsuhell, sier Harald Nissen.

Gruppelederen for Miljøpartiet de Grønne bekrefter overfor Dagsavisen at KIA kommer til å få sin plass i Oslo-budsjettet når bystyret er ferdig med det.

– Vi får KIA inn igjen i bystyrebehandlinga, lover han.

Kommentaren Dagsavisen mottar på epost fra helsebyrådens kontor bærer ikke preg av at det har skjedd noe «arbeidsuhell».

– KIA fikk midler i forbindelse med behandlinga av revidert budsjett for 2017. De har i tillegg søkt om tilskudd fra tilskuddsordninga for ideelle og frivillige organisasjoner på helse- og sosialfeltet for 2018. I år var det rekordmange søkere, og det har vært nødvendig å prioritere hardt. Etter en helhetlig vurdering fant vi ikke rom for å innstille KIA på tilskudd. Byrådets budsjettforslag skal behandles i bystyret i desember, og det er mulig å møte bystyregruppene for å legge fram saken sin før den tid, skriver byrådssekretær Benjamin Endré Larsen (SV).

Avventer

Maria Greenberg Bergheim i KIA er foreløpig ordknapp.

– Vi er i dialog med byrådspartiene. Byrådene har gjort sin innstilling, men det er partiene som til sjuende og sist er de som skal bystyrebehandle dette i desember, sier hun til Dagsavisen.